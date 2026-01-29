Названы принципы здорового эгоизма

Здоровый эгоизм это не про то, чтобы идти по головам и брать все, не считаясь с другими, это про базовый принцип «самолета» — сначала помочь себе, а потом уже другим. Постоянно отдавая свои ресурсы без пополнения, человек истощается, и в итоге страдают все: и он сам, и те, кто от него зависит. О том, что такое здоровый эгоизм и как научиться следовать его правилам, — в беседе с «Мослентой» рассказала клинический психолог, специалист КПТ Анна Сухова.

«Простой эгоизм это "я хочу, чтобы было хорошо мне, а что будет с другими — неважно". Здоровый эгоизм — это "я осознаю, что мои ресурсы конечны. Чтобы быть полезным миру и близким, я должен в первую очередь поддерживать в порядке себя», —

Главные правила здорового эгоизма

Ресурсы человека — это его зона ответственности, никто, кроме него, не будет отслеживать уровень энергии, стресса или перегрузки. Ждать, что окружающие догадаются, что человек на пределе — неэффективно. Его регулярная задача спрашивать себя: «Есть ли у меня силы? На что их хватает, а на что нет?» Если человек понимает, что на помощь коллеге с ее авралом у него просто нет ресурса, он не отказывает. Он делает осознанный выбор в пользу сохранения своей работоспособности для своих задач.

«Нет» — это законченное предложение. Не нужно каждый раз оправдывать свой отказ сложной историей про загруженность, плохое самочувствие или семейные обстоятельства. Это рождает ненужные дискуссии и попытки переубеждения. Вежливое, но твердое «нет, я не смогу это сделать» или «нет, это не входит в мои приоритеты сейчас» достаточно. Объяснения уместны только с самыми близкими и только если вы сами этого хотите, поясняет эксперт, отмечая, что не нужно решать все чужие проблемы.

Отдых — это тоже про здоровый эгоизм, так как это необходимость. Вы не должны зарабатывать право на перерыв, выгуливая все дела. Отдых — это такая же важная часть эффективного функционирования, как сон или еда.

Как начать применять это на практике

Начните с малого: выберите одну небольшую ситуацию на этой неделе, где вы обычно сказали бы автоматически да. Например, на предложение незнакомого коллеги выпить кофе когда-нибудь без конкретной цели. Вместо этого вежливо, с улыбкой скажите: «Спасибо за предложение, но в ближайшее время у меня плотный график». Перестаньте извиняться за свои приоритеты. Фразы «извини, но я...» замените на нейтральные «благодарю за предложение, но я не смогу» или «сегодня мне нужно сосредоточиться на своих задачах». В конце дня отмечайте, сколько часов и куда ушло. Вы быстро увидите, где вашим временем распоряжаются другие и где вы сами его неэффективно тратите. Назначьте себя главным по своему состоянию. Раз в день спрашивайте себя: «Что я сейчас чувствую? Что мне нужно?» И разрешите себе это дать, даже если это будет просто чашка чая в тишине пять минут.

