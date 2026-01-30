Названа идеальная продолжительность прелюдии

Коуч по сексу и отношениям Джемма Найс и сексолог Минди Десета рассказали о необходимости прелюдии и раскрыли идеальную ее продолжительность. Их мнение приводит издание Metro.

Найс отметила, что мужчинам и женщинам нужно разное время, чтобы возбудиться. По ее словам, мужчинам для достижения оргазма обычно требуется около 5-7 минут, а женщинам — в среднем 20-30 минут. Поэтому оптимальной, по ее мнению, является прелюдия продолжительностью 15-20 минут.

Найс считает, что долгая прелюдия помогает телу расслабиться, усиливает возбуждение и улучшает общее сексуальное удовлетворение обоих партнеров. Предварительные ласки также способствуют лучшему кровообращению в области половых органов и активизации нервных окончаний.

Десета добавила, что прелюдия укрепляет эмоциональную связь между партнерами и снижает уровень стресса. По словам экспертов, в хорошей прелюдии ключевую роль играет открытое общение, поскольку идеальный темп и продолжительность могут отличаться у разных пар.

