Химия глупых решений: почему мы держимся за то, что стоит бросить

Ахаб охотится за Моби Диком. Том преследует Джерри. Хождение по раскаленным углям. Стояние в длинной очереди за «целебным» чаем из боба или перед входом в небольшой, переоцененный ресторан. Траты на предметы роскоши. Что у всего этого общего? Все это — примеры переоценки «невозвратных издержек».

Почему мы продолжаем тратить время, деньги и силы на то, что уже не приносит выгоды и нецелесообразно? Экономисты называют это эффектом «невозвратных издержек» — склонностью переоценивать ценность цели лишь потому, что в нее уже были вложены ресурсы. Новое нейробиологическое исследование показывают: у этой иррациональности есть вполне конкретная биохимическая основа.

Оно того не стоило

По словам доцента кафедры психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского университета Нейра Эшеля, люди и животные нередко принимают ошибочные решения, ориентируясь не на будущую пользу, а на уже понесенные затраты — даже если вероятность объективной выгоды равна нулю. Подобное поведение наблюдается у представителей разных видов, что указывает на его глубинные нейронные корни.

Ключевую роль, как считают исследователи, играет дофамин — нейромедиатор, связанный с мотивацией, обучением и формированием привычек. Эшель подчеркивает: желание и удовольствие — не одно и то же. Мы можем сильно хотеть награду, даже если она нам не особенно нравится, и наоборот.

Чтобы понять, как усилия влияют на восприятие ценности, команда Эшеля провела серию экспериментов на мышах. Ученые сравнивали, сколько животные готовы «платить» усилиями за вознаграждение — от простых действий до риска получить слабый или умеренный электрический разряд. В качестве награды использовались либо сахарный раствор, либо прямая стимуляция выброса дофамина в полосатом теле — структуре мозга, отвечающей за мотивацию и обучение. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Биохимия иррациональности

Исследование показало: чем выше была «стоимость» награды, тем более интенсивным оказывался выброс дофамина после ее получения. Таким образом, ценность вознаграждения возрастала не только из-за его размера, но и из-за усилий, затраченных на его достижение. По словам Эшеля, это может быть нейронной основой эффекта «невозвратных затрат».

Ученые выяснили, что важную роль в этом процессе играет ацетилхолин. Этот нейромедиатор усиливает выброс дофамина в ответ на награду, если путь к ней был особенно трудным. Чем больше усилий — тем сильнее биохимическое «подкрепление».

С эволюционной точки зрения такой механизм мог быть полезен. В условиях ограниченных ресурсов высокая «награда» за тяжелый труд могла повышать шансы на выживание, закрепляя поведение, требующее значительных усилий. Однако в современном мире тот же механизм нередко заставляет нас упрямо держаться за невыгодные решения — просто потому, что мы уже слишком много в них вложили.