Почему люди переезжают из мегаполиса в отдаленные города и деревни

Тенденция связана с потребностью людей дистанцироваться от цифрового потока.

Россияне устали от всеобщей «социальной связанности и погружённости в онлайн». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

«Сейчас появляется много исследований по поводу того, к каким разрушающим и неожиданным последствиям ведёт этот второй экран. Когда человек делает что-то, но отвлекается постоянно. Это меняет многое, вплоть до базовых психологических процессов, мышления, памяти, восприятия, а это касается идентичности. Человек просто не помнит, что происходит в этот момент, когда он ушёл в экран. И в этом смысле покупка квартиры в Воркуте, тот самый монастыринг, в глушь, в деревню — это такая бессознательная тяга вырваться из этой череды. Сколько поздравлений с Новым годом вы получили в этом году? Мы начинаем уставать от всеобщей социальной связанности и погружённости в онлайн, в нон-стоп, чего бы не упустить и так далее. Люди начинают дистанцироваться. Мы либо всё-таки провалимся и станем матрицей, в пределе, не дай бог, либо мы найдём новые ритуалы, новый этикет, который будет регулировать и сохранять человеческое. Я очень хочу, чтобы мы вернулись к человеческому».

Ранее Потуремский указал на важность «трёхпоколенческой семьи» в вопросе демографии. Сегодня бабушки и дедушки чаще работают, а не воспитывают детей, заявил социолог.