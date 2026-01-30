Социолог назвал психологические травмы средством для манипуляций

Негативные переживания в современном мире стигматизируются.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

«Я не исключаю гипотезу, что психологизация и попытка пользоваться штампами — психотравма, абьюзивные родительские отношения и так далее, это тоже в определённой степени манипуляции. Надо быть осторожнее и бережнее к себе. Тем более не вешать на себя стигматы про травмы. Найдутся люди, которые это сделают. Лучше защититься от них. Это в том числе и маркетинг. Продажа того самого успешного успеха, визуальной визуализации и всего прочего. С другой стороны, это, безусловно, запрос. Потому что современная жизнь в мегаполисе становится очень сложной. Прежние модели не работают. Нужно придумывать какие-то костыли. А на фоне того, что ты должен быть успешным во всём, признаться, что я не вывожу, сама фраза, что может быть не только позитивно. У нас стигматизируются негативные переживания, вот это состояние «окей».

Ранее Потуремский назвал «монастырингом» переезд из мегаполиса в отдалённые города и деревни. Тенденция связана с потребностью людей дистанцироваться от цифрового потока. Россияне устали от всеобщей «социальной связанности и погружённости в онлайн», считает он.