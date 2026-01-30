В чем разница между самоуверенностью и токсичной наглостью на работе

Сотрудник может быть настойчивым и требовать повышения зарплаты, но при этом оставаться частью команды и не вредить коллегам.

Люди второго типа разрушают коллектив и делают атмосферу в офисе «отравляющей». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач-психосоматолог Екатерина Тур.

«Когда ты наглец, эгоист и нарцисс, который идёт по головам и заставляет других за себя работать, и другой вопрос, когда ты самоуверенный человек, который эффективно вкалывает на работе и трудится, настаивает на том, чтобы ему повысили зарплату. И плюс разница коммуникации. Наш позитивный самоуверенный человек думает о других и заботится о них, он внутри коллектива, общительный, он не подставляет никого и в принципе честный трудолюбивый сотрудник. Да, он может быть настойчивым в своих целях. Но мы же все тоже немного карьеристы. И другое дело, когда это наглость, которая повреждает: коллектив становится токсичным, отравляющим, и это, конечно, плохо работает. В конце концов в нашем обществе человеку нужен человек. И когда мы видим, что есть такой наглец, который не просто самоуверенный, а когда он пробивается через тебя и использует тебя в своих целях, то проще отступить и не связываться. На мой взгляд, это здоровая защитная реакция».

