Врач предупредил о незаметном перепрограммировании мозга

Врач Хуан Мануэль Фелисес заявил, что социальные сети приводят к незаметному перепрограммированию головного мозга. Такое предупреждение он сделал в беседе с изданием Infosalus.

«Постоянное получение дофамина через социальные сети приводит к тому, что мы отказываемся от занятий, которые нам доставляют удовольствие. Они также снижают нашу склонность к занятиям, полезным для здоровья», — пояснил Фелисес.

Он подчеркнул, что у подростков, которые проводят в социальных сетях более пяти часов в день, депрессия возникает в три раза чаще, чем у их сверстников, пользующихся соцсетями умеренно. Что же касается взрослых людей, у них длительное пребывание в интернете связано с более низким уровнем удовлетворенности жизнью. Дело в том, что при регулярных «бомбардировках» головного мозга дофамином рано или поздно активируются тормозящие этот процесс механизмы, добавил Фелисес.

