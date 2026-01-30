14 февраля начало раздражать мужчин

Россияне стали позже возвращаться домой, чтобы избежать намеков о подарках на 14 февраля
Мужчины признались, что их раздражают намеки девушек о подарках на 14 февраля. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты ювелирной сети «585 Золотой».
«По их словам, девушки заводят разговор о нем во время совместного времяпрепровождения (завтрак, обед, ужин, перед сном и т.п.) или отправляют в личные сообщения ссылки на желанные подарки. Некоторые девушки заводят закрытые телеграм-каналы, наполняют их хотелками и так составляют свой виш-лист, а позже делятся ссылками на него», — рассказали эксперты.
Они также отметили, что мужчин отталкивают такие разговоры.
«Чтобы свернуть тему, мужчины чаще всего переводят разговор на другое, игнорируют сообщения и разговоры о подарках, просыпаются раньше и возвращаются позже домой и отвечают прямо, что желанный подарок им не по карману. А часть респондентов, кого раздражают вопросы о 14 февраля, признались, что задерживаются на работе, чтобы избежать разговоров о подарках», — заявили аналитики.
По данным ювелирной сети, в этом году больше половины российских мужчин планируют отмечать День всех влюбленных.
«Если говорить о планах на эту дату, то бюджетные сценарии празднования более популярны у респондентов. Часть респондентов отметит праздник дома, еще часть — пригласят девушку в ресторан или отправятся с ней на шоппинг. Меньшей популярностью пользуются походы в театр и совместные путешествия. Из необычного: каждый десятый мужчина отпразднует День всех влюбленных на работе», — отметили они.
Для подарков, согласно опросу, чаще всего выбирают цветы и сертификаты.
«Далее идет техника (новый iPhone, фен Dyson) и, как ни странно, утварь и товары для кухни (все еще рассматривают их для подарка любимой). Ювелирные украшения дарят 35% респондентов. Из тех, кто выбрал этот подарок, больше половины собирают потратить на украшения до 10 000 рублей. Интересно, что каждый десятый дарят второй половинке консультацию к пластическому хирургу. Это подтверждает, что фантазия в выборе подарков у части мужчин выходит за рамки привычных сценариев», — заключили они.