14 февраля начало раздражать мужчин

Мужчины признались, что их раздражают намеки девушек о подарках на 14 февраля. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты ювелирной сети «585 Золотой».

«По их словам, девушки заводят разговор о нем во время совместного времяпрепровождения (завтрак, обед, ужин, перед сном и т.п.) или отправляют в личные сообщения ссылки на желанные подарки. Некоторые девушки заводят закрытые телеграм-каналы, наполняют их хотелками и так составляют свой виш-лист, а позже делятся ссылками на него», — рассказали эксперты.

Они также отметили, что мужчин отталкивают такие разговоры.

«Чтобы свернуть тему, мужчины чаще всего переводят разговор на другое, игнорируют сообщения и разговоры о подарках, просыпаются раньше и возвращаются позже домой и отвечают прямо, что желанный подарок им не по карману. А часть респондентов, кого раздражают вопросы о 14 февраля, признались, что задерживаются на работе, чтобы избежать разговоров о подарках», — заявили аналитики.

По данным ювелирной сети, в этом году больше половины российских мужчин планируют отмечать День всех влюбленных.

«Если говорить о планах на эту дату, то бюджетные сценарии празднования более популярны у респондентов. Часть респондентов отметит праздник дома, еще часть — пригласят девушку в ресторан или отправятся с ней на шоппинг. Меньшей популярностью пользуются походы в театр и совместные путешествия. Из необычного: каждый десятый мужчина отпразднует День всех влюбленных на работе», — отметили они.

Для подарков, согласно опросу, чаще всего выбирают цветы и сертификаты.