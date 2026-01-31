Эксперт объяснил, как правильно просить мужчину о подарках на 14 февраля

Наталья Панфилова заявила НСН, что вместо намеков на покупку подарка можно сделать из этого совместное времяпровождение, которое принесет удовольствие обоим.

Мужчине важно всегда давать выбор, касательно подарков на праздники, а не ставить им ультиматум, лучше даже показать виш-лист с разными вариантами на разную сумму. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

Мужчины признались, что их раздражают намеки девушек о подарках на 14 февраля, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сеть ювелирной сети «585 Золотой». По словам экспертов, мужчины чаще всего переводят разговор на другую тему, игнорируют сообщения и разговоры о подарках, возвращаются позже домой или отвечают прямо, что желанный подарок им не по карману. Панфилова объяснила, что мужчины любят сами решать, что подарить женщине.

«На самом деле мужчины очень ценят свою инициативу. Если девушка хочет какой-то серьезный подарок, то, наверное, имеет смысл поговорить заранее, не привязываясь к дате. А, например, сказать, что ей бы очень хотелось на какой-нибудь праздник колечко. Если мужчина знает о пожелании девушки заранее, то он может начать откладывать и иметь это ввиду. Но не так, чтобы это было за две недели. Ну, или я могу дать здесь такую рекомендацию. Например, вести свой лист пожеланий и потом случайно забыть его на столе. Или можно случайно в магазине пройти мимо желанной вещи и сказать, как вам ее хочется. Однако я все-таки за то, чтобы у мужчины был какой-то выбор подарка, а не ультиматум, что только это и больше ничего», — рассказала она.

Также психолог предложила сделать из покупки подарка приятное совместное времяпровождение.

«История с намеками была популярна раньше, 150 лет назад. Это были такие правила игры. Сейчас девушка может заранее написать себе лист пожеланий. Если их там штучек десять, то мужчина может прикинуть, что подарить на день рождения, а что на 14 февраля. Можно договориться вместе пойти что-то выбрать девушке, что в результате превратится для пары в приятное событие. Они оба развлекутся и отметят это еще и где-нибудь в кафешке», — подытожила она.

