Дружелюбные снаружи – одинокие внутри: кто такие отроверты

Психологи выделяют несколько типов личности: интроверты, экстраверты и амбиверты. Однако американский психиатр Рами Камински предложил новый термин – отроверт. Подробнее – в нашем материале.

Личность нашего времени?

Психологии известны такие типы личности, как интроверты (люди, сосредоточенные на внутреннем мире и ценящие одиночество), экстраверты (те, кто получают энергию от общения и взаимодействия с окружающими) и амбиверты, сочетающие черты обоих.

В 2025 году американский психиатр Рами Камински в своей книге The Gift of Not Belonging ("Дар непринадлежности") предложил еще один тип – отроверт. К нему он отнес тех, кто чувствуют себя интровертами, но ведут себя как экстраверты.

В разговоре с Москвой 24 клинический психолог Дарья Яушева отметила, что таких представителей сложно назвать и амбивертами, поскольку они, с одной стороны, не против общения, но с другой – не ощущают себя полностью комфортно среди большой группы людей.

"Появление отровертов сейчас обусловлено условиями и окружающей средой. Многие перегружены общением и большим потоком информации, вследствие чего межличностный контакт становится менее вдумчивым и глубоким".

Поэтому отроверсия – это в том числе и про индивидуализм, помогающий прислушиваться к себе, заботиться о своих интересах. Это не отменяет комфортного общения с другими, которое в противном случае прекращается, отметила эксперт.

Нет желания становиться частью общества

Фото: m24.ru

По мнению Дарьи Яушевой, отровертов можно определить по следующим признакам:

общительность, сопровождающаяся отсутствием желания становиться частью общества;

проявление эмпатии во взаимодействии с действительно важными людьми и дистанцирование по отношению к остальным;

выстраивание идентичности без принадлежности к какой-либо группе;

дружба с избранными при наличии широкого круга контактов;

избегание бесед на нейтральные темы;

отсутствие желания тратить время на тренды.

Что касается особенностей отровертов, то они умеют слышать себя и осознано делать выбор. Еще такие люди являются прекрасными собеседниками, хотя могут оказаться холодными и упрямыми, не желающими становиться частью команды. Такой подход способен негативно отразиться на карьере и личной жизни, обратила внимание эксперт.

В свою очередь, психолог, травматерапевт и коуч Юлия Полтавская отметила в разговоре с Москвой 24, что отроверты считаются людьми-одиночками.

Их душевное состояние не мешает активно поддерживать общение. Более того, они могут получать удовольствие от социальных контактов, отметила эксперт.

"Но пока что термин "отроверсия" не имеет под собой качественных и количественных исследований", – заметила Полтавская.

При этом если американский психиатр решил выделить отровертов в отдельный тип личности, то речь может идти о большом количестве таких представителей, отметила психолог.