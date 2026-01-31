Почему потребность совершать добрые дела может быть признаком эгоизма

Стремление совершать добрые дела может исходить из желания самоутвердиться. Об этом в своем экспертном комментарии заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Потребность делать добро – это не просто социальный долг, а часть того, что делает нас людьми. Она возникает на пересечении биологии, психологии и социального контекста. Это способность находить удовлетворение в благополучии других, что в конечном итоге поддерживает и наше собственное психологическое благополучие. Однако стоит отметить, что желание совершать добрые поступки может стать форматом психологического самоутверждения: удовлетворение потребности в самоуважении, смысле и позитивной идентичности, особенно когда иные способы недоступны», – сказала Шпагина.

Она отметила, что механизм этого явления строится на определенных принципах.

«Эволюционно-социальная основа: фундаментальная потребность в принадлежности и значимости через укрепление связей, что исторически повышало шансы на выживание. Также, нейробиологическое подкрепление или «кайф помогающего»: положительная реакция других и выброс нейромедиаторов (дофамин, окситоцин) создают внутреннее вознаграждение, мотивирующее повторять поступки», – добавила Шпагина.

Психолог подчеркнула, что склонность к добрым делам может выражаться по-разному.

«Сильнее эта потребность выражена у людей с высокоразвитой эмпатией, сформированной через воспитание и культуру взаимопомощи. Также к активному просоциальному поведению склонны те, кто переживает экзистенциальный поиск смысла или нуждается в укреплении социальных связей. Даже люди, испытывающие чувство вины или потребность в контроле, могут использовать помощь как компенсаторный механизм, что не умаляет ценности их действий», – отметила Шпагина.

Она подчеркнула, что альтруизм редко бывает абсолютно далек от эгоистических мотивов, но это естественно для психики человека.