Почему потребность совершать добрые дела может быть признаком эгоизма

Психолог Шпагина: Потребность совершать добрые дела может быть эгоистической
Стремление совершать добрые дела может исходить из желания самоутвердиться. Об этом в своем экспертном комментарии заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
«Потребность делать добро – это не просто социальный долг, а часть того, что делает нас людьми. Она возникает на пересечении биологии, психологии и социального контекста. Это способность находить удовлетворение в благополучии других, что в конечном итоге поддерживает и наше собственное психологическое благополучие. Однако стоит отметить, что желание совершать добрые поступки может стать форматом психологического самоутверждения: удовлетворение потребности в самоуважении, смысле и позитивной идентичности, особенно когда иные способы недоступны», – сказала Шпагина.
Она отметила, что механизм этого явления строится на определенных принципах.
«Эволюционно-социальная основа: фундаментальная потребность в принадлежности и значимости через укрепление связей, что исторически повышало шансы на выживание. Также, нейробиологическое подкрепление или «кайф помогающего»: положительная реакция других и выброс нейромедиаторов (дофамин, окситоцин) создают внутреннее вознаграждение, мотивирующее повторять поступки», – добавила Шпагина.
Психолог подчеркнула, что склонность к добрым делам может выражаться по-разному.
«Сильнее эта потребность выражена у людей с высокоразвитой эмпатией, сформированной через воспитание и культуру взаимопомощи. Также к активному просоциальному поведению склонны те, кто переживает экзистенциальный поиск смысла или нуждается в укреплении социальных связей. Даже люди, испытывающие чувство вины или потребность в контроле, могут использовать помощь как компенсаторный механизм, что не умаляет ценности их действий», – отметила Шпагина.
Она подчеркнула, что альтруизм редко бывает абсолютно далек от эгоистических мотивов, но это естественно для психики человека.
«Важно осознавать сложную природу своих мотивов, не требуя от себя святости. Сама потребность быть полезным и взаимодействовать с другими – это здоровая основа для личного благополучия и социальной гармонии», – заключила Шпагина.