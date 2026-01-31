Психолог рассказал о «синдроме повышенных скоростей»

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала RT о «синдроме повышенных скоростей».

«Речь идёт не просто о привычке торопиться, а о глубоко укоренившейся установке, что любая пауза, любая естественная задержка — это потеря эффективности, упущенная возможность, личный провал. Мы приучаем себя и нашу психику к работе в режиме постоянного спринта, где ускорение стало фоновым режимом существования. И именно эта тотальная ориентация на скорость порождает новый, весьма специфический вид тревоги — «тревогу отставания», — объяснила психолог.

По её словам, эта тревога отличается от классической прокрастинации, где человек откладывает дела, погружаясь в бездействие и испытывая вину.

«Здесь мы видим парадокс: человек действует, и даже быстро, но при этом испытывает мучительное чувство, что его скорость недостаточна. Он постоянно «догоняет» некий абстрактный, но ощущаемый эталон — более успешных коллег, алгоритмы соцсетей, мгновенную доставку информации. Мозг, адаптированный к ускоренным ритмам (просмотр роликов в 2x скорости, скроллинг ленты, многозадачность), начинает воспринимать нормальный, человеческий темп осмысления, принятия решений или творческого поиска как болезненно медленный, почти остановку. Это вызывает панику «я выпадаю из потока», — сказала Шпагина.

Специалист считает, что это связано с постоянной стимуляцией системы вознаграждения быстрыми, но мелкими «достижениями» — прочитал, ответил, поставил галочку.

«Мозг привыкает к этому частому пульсу одобрения. Когда же дело требует глубины, концентрации и, соответственно, временного отсутствия внешних «поглаживаний», система требует свою «дозу». Возникает внутренний конфликт: когнитивная задача требует замедления, а сформированная нейронная привычка — ускорения», — подчеркнула психолог.

Шпагина добавила, что важно осознанно проектировать свои «зоны замедления» — периоды, защищённые от внешних стимуляторов, где задача не результат в единицу времени, а процесс.

«Это может быть работа с физическими, а не цифровыми носителями, практика выполнения одной задачи, осмысленное введение ритуалов «буферизации» между активностями. Цель не сделать меньше, а восстановить субъективное чувство контроля над темпом своей жизни. В конечном счёте борьба с тревогой отставания — это борьба за право иногда выходить из гонки, не чувствуя себя при этом проигравшим. Это навык психологической гигиены, абсолютно необходимый для сохранения ясности ума и способности к глубокой работе в современном мире», — заключила она.

