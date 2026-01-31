Женщин призвали делать первый шаг для знакомства с мужчиной

Ольга Мануковская раскрыла в пресс-центре НСН, что быть инициативной в контексте знакомства с мужчинами — это про уважение к себе.

Если женщина знает, какой мужчина ей нужен, и ценит свое время, то ей следует самой проявить инициативу для знакомства с понравившимся мужчиной. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог Ольга Мануковская.

«По данным российской статистки и дейтинг-приложений, в 80% случаев инициатором переписки становится мужчина и в 20% случаев женщина проявляет инициативу. У женщин есть определенные когнитивные искажения на счет того, что мужчины могут подумать, если они проявят инициативу. Исходя из моих наблюдений, женщины очень переживают, что мужчина их отвергнет и подумает, что она навязывается, из-за этого они не проявляют инициативу, даже если у них возникает эмоциональный отклик на мужчину», — отметила психолог.

В связи с этим собеседница НСН указала, что считает это мышление неверным, и объяснила, почему женщина также может сама совершить первый шаг.

«Мой опыт показывает, что первый шаг со стороны женщины — это про уважение к себе. Потому что если у женщины есть четкая цель выйти замуж и построить долгосрочные отношения, у нее есть четкий портрет мужчины, которого она бы хотела в мужья, она понимает, что она соответствует ему и уважает свое время, то она не ждет, что сверху на нее упадет то, что ей нужно, и действует», — раскрыла она.

Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала НСН, что мужчина всегда знает, на ком хочет жениться, а если он не делает предложение, так как понимает, что не потянет семью — это тоже по-мужски.