Психолог объяснила, почему невестки ссорят мужей с роднtй

В Сети вовсю обсуждают конфликт в семействе Бэкхемов. Сын звезды футбола порвал со своими родителями из-за того, что они не приняли его жену. В своё время именно из-за этого практически разорвал все связи с королевской семьёй и принц Гарри. Впрочем, и в менее звёздных семействах появление невестки часто вносит разлад в отношения, она умудряется рассорить своего избранника со всей его роднёй. Почему так происходит? И можно ли этого избежать? Причина 1. Семейный бунт Часто глубинные конфликты с родителями приводят к тому, что сыновья выбирают спутниц, которые изначально сулят им совсем иной образ жизни. Такие мужчины стремятся построить семью, противоположную родительской модели. Поэтому и тянутся к избранницам, с которыми удастся это сделать.

Выбор женщины, чей образ жизни или взгляды противоречат установкам родительской семьи, сам по себе является способом бунта против этих установок.Взять того же Гарри. Он славился бунтарским нравом и доставлял королевскому семейству много хлопот. Как признавался сам бывший принц, он долго «не хотел взрослеть» и тяготился обязательствами, которые на него накладывала принадлежность к королевской семье. Меган стала для него возможностью покончить с этими обязательствами и вырваться на свободу.

Бруклин Бэкхем же всю жизнь тяготился стремлением родителей жить напоказ и изображать семейную идиллию.

Подобные ситуации складываются и в обычных семьях.

«Изначально мы находим человека, близкого нам по душе, в чём-то похожего. Этакое наше зеркальное отражение. Человек может сам уже тяготиться правилами семьи, поэтому внутренне готов отделиться от неё. И когда находит пару, решается на этот шаг», – объясняет психолог центра «5 ДА!» Марина Морозова.

При этом, если брат или сестра по взглядам, отношению к жизни больше совпадают с родителями, то они тоже становятся чужими. В отличие от более близкой по духу избранницы.

Все могут думать, что это жена настраивает сына против родни, а на самом деле он отдаляется по собственному желанию. Причина 2. Родительская неприязнь Бывает, что родители сами изначально настроены против невестки. Как та же королевская семья или чета Бэкхемов.

По словам сына прославленного футболиста, в день свадьбы члены его семьи объявили ему, что его невеста Никола – «не кровь» и «не семья».

Причины неприятия могут быть самые разные – несоответствие социального статуса, разница в возрасте, наличие у невестки детей, несовпадение в жизненных целях и т.д.

«На этом фоне родительская и молодая семьи неминуемо будут существовать в конфликте. И сын в итоге может отвернуться от родительской семьи», – объясняет Марина Морозова.

Причина 3. Несбывшиеся надежды Хотя бывает, что невестка изначально и нравится родственникам мужа. Но после свадьбы отношение к ней меняется.

«Здесь причина конфликта в нереализованных ожиданиях», – объясняет психолог.

Выясняется, что молодожёны не готовы разделять образ жизни родителей. Например, они ждут, что сын с женой станут помощниками на даче, будут с упоением полоть грядки, собирать урожай. И за нежеланием молодых вкалывать на огороде многие родители подсознательно улавливают пренебрежение их жизненными ценностями.

В результате у невестки возникает ощущение, что ей навязывают образ жизни, который ей не близок. А у родителей – что их не ценят и не уважают. Начинает нарастать разочарование, начинается охлаждение, которое в итоге и приводит к разрыву. Сестра или брат мужа в этой ситуации чаще всего занимают позицию родителей. Семьи начинают отдаляться друг от друга. Причина 4. Право собственницы Но бывают ситуации, когда невестка сама не принимает родителей мужа На просторах интернета полным-полно откровений: «не люблю родню мужа», «не хочу с ними общаться» и т. д. В результате благодаря стараниям жены мужчина начинает отдаляться от родителей, против которых совсем недавно ещё ничего не имел. Говорят, та же Никола поставила Бруклина перед выбором – либо она, либо мать.

«Бывает, женщина изначально воспринимает избранника как свою собственность, и ревнует к его семье. Возможно, она просто собственница», – объясняет Марина Морозова.

Причиной конфликта могут стать и собственнические наклонности свекрови, которая не желает делить сына с невесткой. Она может, как та же Виктория Бэкхем, с самого начала демонстрировать неприязнь к ней.

«Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого – причём делала это так, что было очевидно: цель состоит в том, чтобы сделать нам обоим максимально неловко и неприятно», – поделился недавно Бруклин.

На самой свадьбе Виктория вместо невесты станцевала с сыном первый танец, заставив Николу рыдать.В будущем такие мамы изо всех сил пытаются сохранить своё влияние на сына. Даже если молодые живут отдельно, они всё равно пытаются вмешиваться в их жизнь. Давать указания, требовать к себе постоянного внимания – полочку повесить, в магазин свозить.

Немудрено, что невестка старается всячески оторвать мужа от мамы. А поскольку сыновья властных мам чаще всего оказываются подкаблучниками, то они с лёгкостью идут на поводу у собственницы-жены. Которая по сути заменяет им маму. Так же заботится о нём, ведёт по жизни, ставит для него цели. А заодно и поддерживает, подбадривает, защищает от той же мамы, которая порой бывает недовольна сыном или требует от него слишком многого.

Часто такие маменькины сынки и сами тяготятся вечным маминым контролем, мечтая от него освободиться. Но поскольку мамино влияние очень сильно, то гармонично от неё отделиться ему сложно. И в этом плане жена становится для него хорошим помощником.

«Версия о том, что моя жена мной управляет, перевёрнута с ног на голову. Большую часть своей жизни я находился под контролем родителей. Я вырос с постоянной, подавляющей тревожностью, от которой задыхаешься», – заявил Бруклин Бэкхем.

По его словам, только после того, как он дистанцировался от своих родителей, впервые в жизни эта тревожность исчезла. Имейте в виду Все конфликты, происходящие с семьёй жены или мужа, тянутся из их собственных конфликтов.

Так, в отношения со свекровью и свёкром невестка переносит конфликт со своими собственными родителями. То же самое у зятя – конфликт с его мамой может переноситься на отношения с тёщей, конфликт с отцом – на отношения с тестем.

Часто женщины находят мужчину, чья мать чем-то похожа на её собственную. А свекровь, не принимая невестку, тоже может видеть за ней кого-то другого – свою младшую сестру, с которой у неё был застарелый конфликт, или бывшую жену своего сына. Брат мужа может ассоциативно напоминать жене парня, который её когда-то бросил. И она конфликт с этим парнем подсознательно переносит на брата мужа.

В результате помимо воли, абсолютно бессознательно, отношения становятся крайне запутанными. Как быть?

Советы родителям

Уважайте выбор сына. Старайтесь не навязывать свою картину жизни молодым супругам. Нужно понять и принять, что это уже отдельная семья со своими ценностями и целями. Расставляйте приоритеты: что для вас важнее: чтобы сын был счастлив в браке или чтобы картошка росла на огороде? Если и то, и другое – находите компромиссы. Не стоит демонстрировать недовольство невесткой, даже если оно и существует. Вы сами создаёте конфликт, который будет отравлять жизнь. Постарайтесь найти в ней позитивные стороны – ведь чем-то же она привлекла вашего сына – и сосредоточьтесь на них.

Советы детям

Женщинам, входящим в семью в качестве невестки, тоже нужно уметь принимать родителей мужа. И ни в коем случае не настраивать мужа против родни. Жалуясь на родителей, вы ставите мужа перед выбором – или я, или они. Это не самая умная позиция. Для того чтобы ограничить влияние родителей, учитесь выстраивать границы своей семьи. Учитесь говорить «нет» своим родителям. Но старайтесь это делать деликатно. Даже если наладить доверительные отношения не получается, сохраняйте доброжелательность – демонстрируйте уважение, поздравляйте с праздниками, дарите подарки.

Ну и общий совет – помните: худой мир лучше доброй ссоры. А тепло родственных связей в жизни гораздо полезнее, чем холод многолетней заморозки отношений.