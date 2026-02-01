Эксперт перечислила худшие комплименты в адрес женщин

Главное требование — искренность и тактичность. Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова в беседе с «Абзацем» перечислила худшие комплименты в адрес женщин.

«Комплимент по возможности не должен сравнивать никого ни с кем. То есть не должно звучать: «У тебя причёска хорошая, не то что у Кати». Надо понимать, что всё очень сильно зависит от того, какие отношения с конкретной женщиной. Если мы говорим про членов семьи, то комплимент может быть максимально личным и касаться внешности, аромата, парфюма – чего угодно. Но если отношения деловые, то есть личные зоны, в которые лучше не заходить или заходить с большой осторожностью. Потому что даже комплимент парфюму от малознакомого человека может быть воспринят не так, как от близкого», – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что формулировка имеет значение. Есть комплименты с двойным дном вроде «Ты сегодня выглядишь лучше, чем обычно», когда по форме это похоже на комплимент, но по сути вызывает вопросы. Бывает комплимент с противопоставлением: «Всё в тебе хорошо, руки у тебя золотые, но язык твой – враг твой». Эти противопоставления тоже плохи.