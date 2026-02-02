Психолог рассказал, как оптические иллюзии влияют на работу мозга

Оптические иллюзии — загадочные изображения, которые завораживают взгляд. Но как они влияют на работу нашего мозга? «Вечерняя Москва» узнала подробности у психолога, эксперта по работе с бессознательным, тренера академии аутопрофайлинга Василия Банюка.

Оптическая иллюзия наглядно показывает: мы не видим реальность напрямую, мы постоянно ее интерпретируем. Один и тот же образ, в момент восприятия, может менять форму, смысл, эмоциональный отклик — и это напрямую связано не с картинкой, а с внутренними установками наблюдателя. Это хорошо иллюстрирует механизм так называемых автоматических мыслей: наш мозг мгновенно достраивает увиденное, опираясь на прошлый опыт, ожидания и привычные когнитивные схемы. Когда человек замечает, что изображение может выглядеть по-разному, он фактически учится осознавать собственный способ мышления. Развивает ли это воображение? Я бы сказал — да, но не в смысле фантазирования или ухода от реальности.

Речь идет о развитии образного и гибкого мышления, способности выдерживать неоднозначность и не цепляться за единственную интерпретацию. Чем жестче сознание фиксируется на одном значении, тем слабее контакт с глубинными психическими процессами. Иллюзии и метафорические образы тренируют способность оставаться в диалоге с образом, а не закрывать его быстрым рациональным выводом. Кстати, один и тот же человек в разном эмоциональном состоянии воспринимает один и тот же образ по-разному.

Кролик или утка?

Двойственное изображение, в котором можно увидеть кролика и утку. Профессор психологии Ричард Уайзмен из Университета Хартфордшира провел исследование, в котором участвовали 300 человек. Согласно ему, те, кто первым видел утку, показывали более низкую эмоциональную стабильность, а «кролики» чаще оказывались более общительными и усердными.

Одновременный контраст

Размещение двух объектов одного цвета на фонах с разными оттенками может привести к тому, что объекты будут выглядеть так, как будто они разного цвета. Этот эффектный прием широко используется в мире дизайна, особенно рекламного.

Познай себя

Оптические иллюзии работают как инструмент осознанного самонаблюдения. Они не навязывают смысл, но позволяют человеку увидеть собственное восприятие в действии. Иллюзии могут быть ценным инструментом в психологии.

Какой отрезок дальше?

Оптическая иллюзия, впервые продемонстрированная итальянским психологом Марио Понцо в 1913 году. Он предположил, что мозг человека определяет размер объекта по его фону. Понцо нарисовал два одинаковых отрезка на фоне двух сходящихся линий. Верхний отрезок кажется крупнее, поскольку мозг интерпретирует сходящиеся линии как перспективу. Поэтому мы думаем, что верхний отрезок расположен дальше, и полагаем, что его размер больше.

Круги одинаковые?

Иллюзия названа по имени открывшего ее немецкого психолога Германа Эббингауза. Два круга, идентичные по размерам, помещаются рядом, причем вокруг одного из них находятся круги большого размера, тогда как другой окружен мелкими кружками, первый круг кажется меньше второго. Она играет ключевую роль в современных научных спорах о существовании в зрительной коре двух отдельных потоков переработки информации.

До сих пор загадка

Иллюзия была впервые описана немецким психиатром Францем Мюллером-Лайером в 1889 году. Несмотря на множество экспериментальных исследований и широкий спектр попыток теоретического обоснования, природа иллюзии не до конца понятна. Она состоит в том, что отрезок, обрамленный «остриями», кажется короче отрезка, обрамленного «хвостовыми» стрелками.

Девушка и старушка

Карикатурист Уильям Эли Хилл опубликовал иллюзию «Моя жена и моя теща» с подписью «Они обе на этой картине — найдите их». Исследования говорят, что восприятие изображения зависит от возраста. Молодежь чаще видит юную леди, а люди старшего возраста — пожилую.

Недостающая деталь

Эту иллюзию в 1955 году описал итальянский психолог Гаэтано Канидза. Она относится к так называемым иллюзорным контурам, когда человеческий мозг искусственно достраивает геометрические фигуры из отдельных фрагментов. Треугольник Канидза соотносится с «законом замкнутости»: если что-то отсутствует в полной форме, мозг будет пытаться добавить недостающую часть.

Художники, которые удивили весь мир

Курт Веннер

Американец начинал свою карьеру художником в NASA, иллюстрируя космические проекты. В начале 1980-х он занялся собственной карьерой. Прославился масштабными проекционными рисунками на асфальте. Его популярная работа — «День гнева (Страшный суд)», на которой люди как бы проваливаются в землю. Документальный фильм Masterpieces in Chalk (Шедевры мелом), повествующий о работе Курта Веннера в Европе, в 1987 году удостоился первого места в номинации изобразительного искусства Нью-Йоркского кинофестиваля.

Октавио Окампо

Мексиканский художник оформляет фильмы и спектакли, а еще пишет картины, к которым нужно приглядеться повнимательнее, чтобы увидеть все детали композиции. Он следует законам сюрреализма — направления, которое прославил Сальвадор Дали. Одна из его известных работ посвящена роману «Дон Кихот». На ней можно увидеть лицо писателя Мигеля де Сервантеса, образы из самой книги.

Нарисуй сам

Оптическую иллюзию можно создать, даже не обладая высокими художественными навыками. Вам понадобятся только лист бумаги, маркер и стакан воды.

Нарисуйте на бумаге две горизонтальные стрелки, указывающие вправо или влево;

Закрепите лист вертикально, прислонив его к какой-то поверхности. Если посмотреть на стрелки через пустой стакан, то они лишь немного деформируются благодаря стеклу;

Наливайте в стакан воду и смотрите на стрелки уже через нее. Неожиданно окажется, что их направление поменяется на прямо противоположное;

Если налить воды до половины, то одна стрелка, над водой, будет смотреть в прежнюю строну, а другая — уже в обратную;

Но стоит только убрать стакан, и все вернется на свои места — обе стрелки смотрят в одну сторону.

