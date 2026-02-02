Названы привычки людей, которые чаще занимаются сексом

Эксперты компании LELO, работающей в сфере интимных товаров, проанализировали, какие привычки встречаются у пар, часто занимающихся сексом. Об этом пишет New York Post.

Специалисты провели опрос и выяснили, что пары, занимающиеся сексом более восьми раз в месяц, в среднем проводят вместе вне дома 3,5 вечера. При этом менее активные в постели партнеры реже выходят из дома. Так, 27 процентов участников занимаются сексом максимум один раз в месяц; они ходят на свидания также не чаще одного раза в месяц.

Еще один фактор, который оказался связан с частотой занятия сексом, — это привычка партнеров переписываться в мессенджерах. По данным экспертов, пары, которые ведут активную сексуальную жизнь, в большинстве случаев (35 процентов) постоянно остаются на связи. Если же секс практически отсутствует, то партнеры редко пишут друг другу личные сообщения.

Ранее коуч по сексу и отношениям Джемма Найс заявила, что продолжительность идеальной прелюдии составляет 15 минут. По ее словам, это время покрывает разницу в сексуальных потребностях мужчин и женщин.