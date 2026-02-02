Психолог назвала привычку, которая крадет много времени

Психолог назвала привычку, которая крадёт много времени
Для многих эта привычка стала частью повседневной жизни. Клинический психолог Анна Сухова в беседе с aif.ru рассказала, какое привычное действие крадёт много времени, а на деле не несёт за собой никакой пользы.
Речь идёт о постоянной проверке уведомлений в телефоне. Как правило, решение прочитать входящее сообщение может обернуться чтением новостей и другими неважными делами.
«Мозгу нужно в среднем 8-15 минут, чтобы после микроотвлечения вернуться к прежнему уровню концентрации. Вы теряете не 10 секунд, вы теряете четверть часа глубины», — сказала эксперт.