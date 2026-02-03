Психолог объяснил причины страха мужчин перед «тарелочницами»

Российские мужчины все чаще употребляют термин «тарелочница» для описания девушек, которые считают, что оплачивать свидания должны представители сильного пола. Страх перед этими девушками в основном питают так называемые «сыночки-корзиночки», воспитанные женщинами и не считающие, что они должны хоть как-то вкладываться в отношения, объяснила 360.ru кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

© Газета.Ru

По ее мнению, за воспитание таких мужчин в семье отвечают, как правило, именно матери, которые делают все за своих «сыночек-корзиночек».

«Все делают за него, решают проблемы, зарабатывают деньги, платят. И мужчина привыкает к тому, что женщина может все делать сама, а мужчину любят и так просто. Сыночка-корзиночка считает, что ему не надо вкладываться в отношения, не хочет развиваться», — пояснила специалист.

В итоге такие мужчины на эмоциональном уровне остаются в подростковом возрасте, привыкнув, что женщины сами могут все решить, а им ничего делать не нужно. В результате у него складывается установка, согласно которой женщины сильнее мужчин, а также нарциссическое отношение к самому себе. Мужчина ждет, что по умолчанию его будут любить, причем делать для этого ничего не нужно, отметила Сурина.

Еще одной причиной страха перед «тарелочницами» она назвала реальный опыт мужчин, которые столкнулись с женщинами, желающими получить от них только деньги. Однако и в таких ситуациях важно разбираться, считает психолог. Она предупредила, что в поисках таких сильных женщин, которые могут все сами, мужчины не учитывают, что их в этих отношениях будут подавлять.