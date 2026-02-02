Раскрыта природа хронической нерешительности

Ежедневно человек вынужден принимать множество решений — от выбора блюда в ресторане до более судьбоносных шагов, например, определения направления учебы. Десятилетиями поведенческие ученые и психологи пытаются понять механизмы человеческого выбора и обнаружили ряд предубеждений — систематических и неосознаваемых «ловушек», которые заставляют нас принимать неоптимальные решения.

Одна из трудностей, с которой сталкиваются некоторые люди, — нерешительность. Неспособность определиться в конкретной ситуации или выбрать один из доступных вариантов — довольно распространенное состояние, но иногда оно может приобретать хронический и изнурительный характер. Например, крайняя нерешительность зачастую характерна для обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Исследователи выявили «ментальную ловушку», известную как предвзятость интеграции информации, которая может способствовать нерешительности как у пациентов с ОКР, так и у людей без диагноза, которым трудно сделать выбор. Опубликованное в журнале Nature Human Behavior исследование может лечь в основу будущих работ, направленных на улучшение способности людей принимать решения.

«Предубеждения при сборе информации широко распространены в общей популяции и достигают патологического пика в парализующей нерешительности, как при ОКР. Мы предлагаем новый взгляд на сбор информации и демонстрируем предвзятость интеграции, которая заключается в переоценке самой последней информации через обновление силы доказательств (ΔES)», — указано в статье.

К онлайн-испытаниям привлекли 5237 человек. Их попросили определить, какой из двух объектов встречается чаще в 25 различных локациях. При этом, прежде чем сделать окончательный выбор, участники могли проверить столько локаций, сколько хотели.

Ментальная ловушка

Экспериментаторы изучили, насколько сильно участники обновляли свои убеждения после получения новых сведений. Анализ включал как оценку нерешительности участников, так и показатель ΔES, который отражает изменение силы доступных доказательств.

Выяснилось, что сниженный вес ΔES действительно движет нерешительностью. Это открытие проверили в лабораторном исследовании с участием пациентов с ОКР и генерализованным тревожным расстройством.

Вторая серия опытов подтвердила результаты первой. Показано, в частности, что более нерешительные люди не «корректируют» свои убеждения в ответ на новые доказательства так же быстро и эффективно, как менее нерешительные.

Эта «ментальная ловушка» объясняет, почему некоторые нерешительные люди продолжают искать новую информацию вместо того, чтобы принять решение. Как и ожидалось, люди с ОКР и генерализованной тревогой особенно подвержены этому предубеждению.

В рамках лабораторного эксперимента также регистрировали мозговую активность участников во время выполнения задачи на принятие решений. Это позволило выявить сигналы мозга, связанные с обновлением доказательств после получения новой информации, а также обнаружить паттерны мозговой активности, которые отличают особенно нерешительных людей.

Активность мозга

«С помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ) мы отследили сигналы ΔES до позднего нейронного сигнала с пиком примерно на ~920 мс. Критически важно, что участники с выраженными обсессивно-компульсивными чертами, независимо от диагноза, демонстрируют ослабленный нейронный сигнал ΔES в медиофронтальных областях, в то время как другие процессы, значимые для принятия решений, остаются неизменными. Наши результаты устанавливают предвзятую оценку информации как движущую силу сбора информации, причем ослабленный ΔES связан с нерешительностью во всем обсессивно-компульсивном спектре», — уточняется в исследовании.

Похоже, существует некое предубеждение, которое ухудшает способность людей интегрировать информацию перед принятием решений, и ему сопутствует меньшая активность в ряде областей мозга во время обработки информации, которая могла бы повлиять на выбор.

Эти результаты могут способствовать разработке новых психотерапевтических стратегий, направленных на смягчение нерешительности или поддержку людей, испытывающих трудности с принятием важных решений.