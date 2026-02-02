Сенсорный стресс: когда привычный мир начинает утомлять

Современная жизнь насыщена шумом, светом, информацией и постоянными раздражителями. И хотя это кажется обыденностью, для нашего мозга подобная нагрузка может восприниматься слишком высокой.

Да, понимаем, избавиться от раздражителей бывает не просто, а иногда вовсе не возможно. Все-таки многие из нас живут в крупных городах, а не в деревенской глуши. Но все-таки бороться с сенсорным стрессом можно и нужно. Вместе с психологом Ольгой Курценко разбираемся подробнее в термине и ищем способы борьбы.

Что такое сенсорный стресс?

Сенсорный стресс — это состояние, при котором органы чувств получают больше сигналов, чем нервная система может обработать. В результате мы ощущаем усталость, раздражение и желание закрыться от всего внешнего мира. Причем это не слабость или недостаток силы воли — это естественная реакция организма на перегрузку.

«Сенсорный стресс возникает, когда зрение, слух, обоняние и осязание получают чрезмерное количество сигналов. Работу нашего мозга можно сравнить с работой компьютера. Пока данные поступают в меру, все работает слаженно. Но если информации слишком много, система начинает „подвисать“. Еще один удачный пример: вы наполняете кувшин водой, и пока поток умеренный, вы успеваете контролировать наполняемость, но при сильном напоре кувшин переполняется», — отмечает Ольга.

Сегодня одними из главных источников сенсорной перегрузки для взрослых становятся гаджеты и соцсети. Постоянные уведомления, бесконечные ленты и рилсы создают нагрузку на зрительную и когнитивную системы. Привычный отдых вроде просмотра фильмов или игр часто не помогает: мозг продолжает обрабатывать стимулы.

Но сенсорный стресс может возникнуть не только от гаджетов, но также от звуков, запахов или вкусов. Фоновый шум, звонки, работающий телевизор или ремонтные работы утомляют слух. Сильные запахи от духов (давайте вспомним Baccarat — Rouge 540, которым девушки поливаются с ног до головы и залезают в общественный транспорт), чистящих средств или еды перегружают обоняние, а интенсивные вкусы и переедание — вкусовую систему.

Как проявляется сенсорный стресс?

Чрезмерная стимуляция органов чувств отражается на теле и психике. Она может проявляться через:

усталость и раздражительность без видимой причины;

головные боли или даже мигрень;

физический дискомфорт при ярком свете, громких звуках или запахах;

трудности с концентрацией и памятью;

бессонницу и чувство тревоги;

мышечное напряжение и расстройства пищеварения.

«Некоторые категории людей могут реагировать особенно остро. К группе повышенной чувствительности относятся люди с расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, посттравматическим стрессовым расстройством, фибромиалгией, рассеянным склерозом, синдромом Туретта и другими состояниями, влияющими на нервную систему», — говорит эксперт.

Сенсорная чувствительность — это индивидуальная особенность. Кто-то спокойно работает под музыку, сериальчик на фоне и яркий свет, а кому-то нужна кромешная тишина и приглушенное освещение, чтобы чувствовать себя комфортно.

Можно что-то сделать?

На самом деле да. И для этого вовсе не обязательно уезжать в глухую деревню, где по близости не будет вонючих духов, соседей, коллег, Интернета и других отвлекающих факторов. Ольга поделилась с нашими читателями советами, которые помогут уменьшить сенсорный стресс и привести свое самочувствие в норму.

Выявляйте триггеры. Фиксируйте, что именно вызывает перегрузку: громкий шум, яркий свет, переполненные места, информационный поток, резкие запахи, листание ленты в социальных сетях или что-то другое.

Снижайте воздействие раздражителей. Если это возможно, уберите источник шума или яркого света, используйте наушники с шумоподавлением, солнцезащитные очки или плотные шторы.

Устраивайте «сенсорный детокс». Тут все просто. Устраивайте себе вылазки на природу (если такой возможности нет, отправляйтесь гулять в парк), делайте перерывы в работе в течение дня, побудьте наедине с собой. Такие маленькие шажки помогут мозгу восстановиться.

Используйте успокаивающие техники. Дыхание по методу «3-3-3» (считайте до 3-х, вдохните через нос и задержите дыхание, потом опять посчитайте до 3-х и выдохните через рот), любимая, но спокойная музыка, антистресс-игрушки, медитации, занятия йогой, благовония или ароматические свечи помогают снизить напряжение и сенсорный стресс.

Не замалчивайте проблему. Предупреждайте друзей, коллег или членов семьи о своих особенностях, чтобы они могли помочь в случае сенсорного стресса. В этом нет ничего постыдного, скорее всего, окружающие вас люди тоже страдают от проблемы, просто пока не понимают этого и не могут поделиться.

Заботьтесь о базовых потребностях. Полноценный сон, сбалансированное питание, достаточное количество воды в день (напоминаем, стандартное количество рассчитывается из объема 30 мл на 1 кг веса), чередование умственной и физической нагрузки, снижают уязвимость к стрессу.