Психологи выяснили, почему мы теряем вещи

Причиной зачастую становится не плохая память, а сбой на стыке памяти и внимания. Дэниел Шахтер, автор книги «Семь грехов памяти», объяснил: когда мы кладём предмет, мысли часто заняты другим, поэтому действие не фиксируется в мозге.

Эксперты предлагают простые решения. Для повседневных вещей (ключи, кошелёк, очки) стоит выделить строго определённые места — со временем это войдёт в привычку. Для редко используемых предметов помогает вербализация: вслух проговорите, куда и зачем вы их убираете. Это заставляет сконцентрироваться и создаёт в памяти более прочные связи.

Однако если забывчивость начинает мешать повседневной жизни и сопровождается другими проблемами с памятью, стоит обратиться к врачу. В остальных случаях потеря вещей — лишь особенность работы мозга в режиме многозадачности, которую можно взять под контроль.