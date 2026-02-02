Названа идеальная разница в возрасте между супругами

Идеальной разницей в возрасте для супругов считается два-три года. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказала сексолог и психолог Елена Перелыгина.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, именно небольшая разница чаще всего обеспечивает паре общие интересы, круг общения, схожие взгляды на жизнь и лучшее взаимопонимание. С физиологической точки зрения в таком союзе также меньше вероятности столкнуться с серьёзными различиями в сфере интимной близости.

«Большая разница в возрасте часто подпитывается определёнными личностными проблемами каждого из супругов, отклонениями в воспитании. В таких случаях у мужчины или женщины могут быть не закрыты проблемы с отцом или матерью», — пояснила психолог.

Критической, по её мнению, является разница в 15 лет и более. Подобные отношения эксперт сравнила с детско-родительскими, где партнёры могут сталкиваться с несовпадением интересов, желаний и возможностей из-за принадлежности к разным поколениям.

Перелыгина также отметила, что у возрастного супруга в паре с молодой женой могут возникать проблемы со здоровьем. Попытки решить их с помощью препаратов, подобных «Виагре», способны негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, а стресс от несоответствия ожиданиям может привести к потере интереса со стороны партнёрши.