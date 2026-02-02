Психолог объяснил, как еда управляет эмоциями

Семейный психолог Дарья Сальникова поделилась наблюдением о связи пищи и настроения. По ее словам, то, что ест человек оказывает значительное влияние на эмоции.

© Вечерняя Москва

Специалист уточнила, что пища воздействует на гормоны, которые определяют самочувствие человека. Например, употребление продуктов с высоким содержанием сахара вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови, за которым следуют всплеск активности и последующая утомляемость.

Нагляднее всего это видно на детях: классический «набор праздника» — пицца, сладкий сок, фрукты и торт — запускает в неокрепшем организме настоящую гормональную бурю. Резкий скачок глюкозы и выброс инсулина приводят к гиперактивности, которую сменяют капризы и усталость, — объяснила Сальникова.

У взрослых подобное поведение наблюдается реже из-за накопленных заболеваний и уровня стресса, однако принцип остается аналогичным. Психолог обратила внимание на обратную зависимость: мозг способен диктовать предпочтения в питании исходя из текущих переживаний. Стресс, раздражение или тревога провоцируют тягу к пище определенного типа — соленой, острой или углеводной.

Сальникова также объяснила, что привычки вроде постоянных неполезных перекусов являются саморегуляцией нервной системы, аналогичной действиям ребенка, посасывающего пальцы в утробе матери.

Специалист посоветовала внимательно относиться к своему рациону и понимать причины пищевых предпочтений, поскольку правильное питание способно стабилизировать эмоциональное состояние и предотвратить чрезмерные перепады настроения, сообщает «Радио 1».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне потребляют слишком много сахара и соли. В чем опасность и как бороться с этой зависимостью, разбиралась «Вечерняя Москва».