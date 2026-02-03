В России указали на дефицит психотерапевтов и сексологов

Николай Кибрик напомнил НСН, что раньше в России были сексологи, которые занимались проблемами брака, вопросами семьи, однако сейчас их почти не осталось.

© globallookpress

Негативным фактором в вопросе психологического здоровья населения России является дефицит психотерапевтов, которые либо уехали за границу, либо ушли в частные клиники, рассказал в беседе с НСН врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик.

В России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами непсихотического характера, а именно депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2024 году таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020-м. Данных за прошлый год пока нет, однако динамика продаж антидепрессантов указывает на продолжение тенденции. Кибрик раскрыл причины такой статистики.

«Конечно, здесь выявляемость играет значение, но небольшое. А главное, что все-таки наша страна находится в тяжелом состоянии, так что количество проблем у граждан растет. Это касается и межличностных отношений, и тревоги за будущее детей. Психическое состояние отражает и экономику в целом, и экономику семьи. Из-за этого растет и тревога, и неуверенность, и, самое главное, возникают даже новые расстройства, которые мы раньше в психиатрии редко наблюдали», — отметил он.

По словам Кибрика, очень сильно сказывается и дефицит кадров, особенно в сфере сексологии и укрепления брака.

«Я знаю, что сексологическая служба во многих городах практически исчезла. Хотя раньше были сексологи, которые занимались проблемами брака, семьи. Они сейчас все ушли, кто-то в коммерческие структуры, кто-то еще куда-то. Наши оклады нельзя сравнить с европейскими. Многие у нас в институте, например, уехали за границу. Дефицит кадров нарастает», — добавил он.

