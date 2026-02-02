Как успокоиться и расслабиться после тяжелого дня

У россиян набирает популярность новый антистресс-лайфхак — «апельсиновый душ». Для того чтобы расслабиться после тяжелого дня, нужно достать апельсин из холодильника, почистить и съесть его прямо под теплой водой. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, как это работает, а также какие еще ароматы или простые лайфхаки помогают успокоиться и расслабиться.

© Вечерняя Москва

Почему апельсиновый душ помогает в борьбе со стрессом

Как рассказала специалист, цитрусовый запах в сочетании с теплой водой помогает успокоить нервную систему после тяжелого трудового дня, и при этом человека не будет клонить в сон, в отличие от других расслабляющих способов:

После такого душа у человека останутся силы на домашние дела. Он успокаивает и тонизирует одновременно. Лимоны, апельсины и мандарины, особенно в сочетании с запахом хвои, дают состояние, которое позволяет не только снять стресс, но и, например, приготовить ужин, провести время с семьей, не срываться на близких и не переживать из-за проблем на работе.

Какие еще ароматы подойдут для успокоения

Также, по словам врача, можно принять теплый душ:

с лавандой,

ромашкой,

мятой,

мелиссой.

Эти запахи тоже хорошо подходят для расслабления. Можно купить эфирные масла и добавить пару капель в ванну или душевую кабину, — посоветовала Соломатина.

Другие способы успокоить нервную систему

Полезный ужин

Нервную систему отлично разгружают магний и витамины группы B, поэтому на ужин лучше выбирать содержащие их продукты, рекомундует диетолог:

магний содержится в зеленых овощах, семечках, орехах, бобовых;

витаминов группы B много в мясе, печени, цельнозерновых крупах и хлебе.

Ужин из этих продуктов отлично поможет расслабиться и успокоиться, — завери

Также, по мнению доктора, можно съесть на ужин:

индейку с бурым рисом;

сыр или молочные продукты.

Потому что в этих продуктах содержится триптофан. Эта аминокислота регулирует настроение, улучшает качество сна, снижает тревожность, — пояснила собеседница «ВМ».

Травяные чаи

Для того чтобы успокоиться после тяжелого дня, отлично подходят различные травяные чаи, отметила врач:

в зеленом чае содержится аминокислота L-теанин, которая успокаивает, убирает мандраж, но дает возможность сосредоточиться;

если человек пришел весь на нервах домой, но ему нужно быстро прийти в спокойное эмоциональное состояние, можно выпить чашечку зеленого чая с мятой или мелиссой.

Теплая кровать и музыка

А еще отлично помогают снять нервное перенапряжение теплая кровать и особенная музыка.

Можно пройтись босиком по холодному полу, чтобы ноги замерзли, потом надеть теплые носки даже с сухой горчицей и лечь в разогретую постель. При этом, нужно включить специальную музыку, которая вводит в «дефолтное» состояние мозга. это может быть медитация или молитва, эти мелодии помогут расслабиться и заснуть, — предложила Соломатина.

Ритуалы перед сном

Если нервная система перенапряглась на работе, важно обеспечить себе здоровый, качественный сон, подчеркнула доктор.

Для этого необходимо выключить за два часа до сна телефон и компьютер, посмотреть легкий расслабляющий фильм, например, мелодраму, которая не заставляет мозг работать, проветрить комнату и зашторить окна, — добавила эксперт.

Большинство людей уже через месяц после отпуска чувствуют себя такими же уставшими, как и до него. Стресс запускает в психике механизм, который не дает забыть о работе даже на отдыхе. ​​Ученые назвали это явление «парадоксом восстановления». Как правильно отдыхать, чтобы восстановить нервную систему, «ВМ» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.