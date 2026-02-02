Женская токсичность в отношениях: привычки, которые отравляют жизнь мужчинам

Часто именно женщины кидаются на своего партнера и говорят, что он «токсик». Только вот прекрасная половина человечества ведет себя порой не лучше. Причем, токсичность порой бывает не явной, а скрытой.

Чаще она прячется в привычках, фразах и моделях поведения, которые кажутся «нормальными». Но нормальными для кого? Для нас? А партнер может терпеть годами, но потом терпение лопается, а женщина не понимает, что сделала не так. Вместе с психологом Аленой Сеницкой разбираемся в токсичных женских привычках, которые отравляют жизнь мужчинам.

Игра в «угадай-ку»

Типичный женский ответ на вопрос со стороны мужчины «Что случилось» — «НИЧЕГО!». И это ничего звучит так, словно сейчас в него полетят все тяжелые предметы, попавшиеся под руку. Женщина ждет, что мужчина сам догадается, что он сделал или сказал не так. Только это так не работает...

«Что для одних является обидным, для других — вариант нормы. Мужчина не обязан угадывать, что он сделал не так. Тем более, что женщина просто могла себя накрутить или получить ответ не той интонации, которой хотела. Обиды начинают копиться, как снежный ком. И вместо того, чтобы сесть и обсудить проблемы и недопонимания, продолжаете свою «угадай-ка, что вывело меня сегодня на этот раз», — комментирует Алена.

Выяснять отношения без повода

Это заведомо проигрышная ситуация. Можем вспомнить даже известное видео, завирусившееся в социальных сетях. Там девушка засекает, сколько нужно времени, чтобы позвонить и сказать любимому человеку приятные слова любви. Получилось что-то около 10-20 секунд. Каждый сможет найти это время даже в очень загруженном дне, если захочет. Но потом мужчина заснял шуточный ролик, где он звонит своей девушек и говорит ей приятные слова, и... разговор растягивается на 1,5 часа. Потому что, что? Правильно, девушка начинает выяснять, почему он ей позвонил и что он натворил... Конфликт, высосанный из пальца. Так и в жизни часто бывает и мозговыносительство не нравится никому.

Постоянное сглаживание углов

Понимаем, далеко не все любят ссориться и кому-то проще побыстрее сгладить все острые углы и конфликты. Кажется, что в этом нет ничего плохого, но только на первый взгляд. Если копнуть глубже, вылезет много чего интересного.

«Постоянно уступая партнеру, пытаясь идти у него на поводу и делая все, лишь бы не было скандала, вы занимаете позицию догоняющего. Да, есть тип мужчин, которым только такие отношения и подходят. Но есть и нормальные, которым ваше поведение будет казаться странным. К тому же, постоянно угождая и сглаживая углы в ссорах, вы будете терять уважение в глазах мужчины. Рано или поздно ему станет скучно и он уйдет. Или решит, что вам просто все равно, раз вы не хотите выяснить отношение», — отмечает психолог.

Перекладывание ответственности

«Сделай мне скидку, я же девочка!». Очень часто такой фразой женщины перекладывают ответственность за себя на другого человека. Да, женщины часто живут эмоциями и не могут себя контролировать. Но поссорились вы с подругой или мамой, получили выговор на работе, поругались с бабушкой в очереди, не нужно свои эмоции проецировать на партнера, а потом говорить, чтобы вам сделали скидку на поведение.

«Нет ничего плохого, чтобы обсуждать с мужчиной свои проблемы. Но их нужно именно обсуждать, просить совета или помощи при необходимости. И никак не перекладывать ответственность, что он поймет все ваши эмоции и тут же побежит решать проблемы. Прежде всего, вы взрослый и дееспособный человек, который сам может отвечать за свои поступки и принимать решения. Если нужна помощь, так и говорите, а не срывайтесь и не прикрывайтесь гендерной принадлежностью», — советует Алена.

Общение намеками

И опять тут все упирается в то, что нужно разговаривать с партнером. Вместо того, чтобы прямо сказать, что вы хотите полететь в отпуск на море, что вы отстригли 5 см волос или что 10 февраля ровно 7 лет, как вы впервые поцеловались, начинаются намеки. Причем, чаще понятные только самой женщине, но не окружающим. И естественно это раздражает мужчину, потому что ему подавай конкретику.

Попытка манипулирования с помощью слез

Большинство мужчин не выносят женских слез, и пытаются сделать все, лишь бы успокоить женщину. Часто такой прием работает только на первых порах, но когда истерики входят в привычку, никакой мужской жалости не будет.