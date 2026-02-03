Мужчине подсказали способы сделать секс жестче

Пользователь Reddit обратился за советом к другим посетителям портала, так как понял, что его девушка хочет более грубого секса, чем он может ей предложить. В комментариях к посту они дали мужчине несколько рекомендаций

Автор поста признался, что плохо представляет себе, как нужно заниматься жестким сексом.

«Иногда стараюсь придать своим толчкам больше заряда, но отдачи не вижу. У меня такое чувство, что она не совсем довольна. Как будто она хочет, чтобы ее впечатали в матрас. Как мне этого добиться?» — спросил он.

В комментариях к посту один из пользователей отметил, что ему с такой задачей справиться помогает поза «по-собачьи». Другой порекомендовал автору чаще посещать спортзал, чтобы тренировать ягодичные мышцы и улучшать свою выносливость. Важно также найти позы, в которых мужчина может совершать интенсивные фрикции, но не уставать.

Еще один комментатор добавил, что сделать секс более жестким помогает несколько приемов, которые нужно использовать в миссионерской позе.

«Обхвати ее под мышками и начинай входить в нее и выходить из нее. Сделай несколько быстрых движений, а затем притяни ее к себе очень близко и удерживай так, чтобы быть глубоко внутри нее, в течение трех-пяти секунд, затем продолжай», — объяснил свою рекомендацию пользователь.

