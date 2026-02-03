Исследование показало, сколько объятий нужно для психического здоровья

Объятия могут оказывать значительное влияние на психическое здоровье. Новое исследование показало, что люди, которые ежедневно обнимают хотя бы одного человека, сообщают о снижении уровня депрессии, тревожности и саморазрушительных мыслей. Исследование проводилось под руководством Андре Хайека из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф (Германия), оно вышло в Journal of Public Health, сообщает Earth.com.

В ходе исследования, которое охватило 3270 взрослых жителей Германии, ученые обнаружили, что частота объятий тесно связана с психическим состоянием.

У людей, которые обнимали хотя бы одного человека ежедневно, риск депрессии снижался на 35%, а тревожности и саморазрушительных мыслей — на 27% и 34% соответственно.

Особое внимание уделено частоте объятий. Ежедневные объятия с одним или двумя-тремя людьми показали наиболее сильную связь с психическим здоровьем, в то время как обнимания с четырьмя и более людьми уже не увеличивали результатов. Это может указывать на то, что чрезмерный контакт не всегда способствует улучшению состояния.

Эти данные показывают, что физический контакт, например объятия, может действовать как сигнал для организма, что способствует снижению стресса. В одном лабораторном исследовании у женщин, обнявших партнера после стрессового задания, уровень кортизола (гормона стресса) снижался.

Хотя исследование не доказывало причинно-следственную связь, оно показало важность такого повседневного взаимодействия в поддержке психического здоровья. Однако ученые предостерегают от поспешных выводов. В некоторых случаях частые объятия могут восприниматься как формальные или неестественные, что снижает их эмоциональную ценность. Также важно помнить, что принудительные объятия могут быть восприняты как угроза, и всегда должны быть по взаимному согласию.

Исследователи подчеркивают, что хотя объятия могут играть значительную роль в улучшении психического состояния, они не могут заменить профессиональную терапию и лечение в сложных случаях.