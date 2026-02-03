Зумеры оказались менее умными, чем их родители

Зумеры стали первым поколением в истории, оказавшимся менее умным, чем их родители. К такому выводу пришел нейробиолог Джаред Хорват из организации LME Global. Он заявил, что когнитивные способности людей, родившихся с 1997 по начало 2010-х годов, снизились из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий.

Наблюдения за когнитивным развитием людей ведутся с XIX века. Поколение зумеров официально стало первой группой, которая набрала меньше баллов, чем предыдущее поколение. У них выявили снижение внимания, памяти, навыков чтения и математики, а также способности решать проблемы и общего IQ.

Нейробиолог подчеркнул, что интеллект зумеров снизился, хотя они проводили в школе больше времени, чем дети в ХХ веке. Объемы знаний при обучении увеличиваются, но для их освоения используются «образовательные технологии, включая компьютеры и планшеты.

По словам нейробиолога, мозг человека не приспособлен к обучению через короткие ролики и предложения. Люди «биологически запрограммированы учиться у других людей и проводить углубленные исследования, а не листать страницы в поисках кратких изложений.

Хорват отметил, что в ходе эволюции человека обучение проходило через реальное взаимодействие с другими людьми, учителями и сверстниками, а не в режиме онлайн. Использование экрана нарушает естественные биологические процессы, способствующие глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания.

Исследование ученого охватило 80 стран и временной промежуток в 60 лет. Он выявил тенденцию к ухудшению результатов обучения по мере того, как в классы поступало все больше новых технологий. Дети, использующие компьютер по пять часов в день для школьных заданий, набрали значительно меньше баллов, чем те, кто никогда не пользовался техникой на уроках или делал это редко.

Эксперты в области образования призвали не давать детям пользоваться смартфонами в раннем возрасте. Они также отметили необходимость проработки ограничений на использование техники в школах, сообщает The Daily Mail.

