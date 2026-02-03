Психолог объяснил, как морозы влияют на человеческую психику

Холодная погода может стимулировать переедание и импульсные покупки, направленные на компенсацию дискомфорта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Нигар Алигаева.

© РИА Новости

«Многие из нас замечали за собой такую тенденцию: как только за окном ударяют морозы, рука сама тянется к чему-то вкусному, сладкому или приятному. Это не просто совпадение – холод действительно может стимулировать определенные виды потребительского поведения. Когда мы испытываем физический дискомфорт от холода, наш организм инстинктивно ищет способы его компенсировать. И здесь на помощь приходят «утешительные» покупки», – сказала Алигаева.

Эксперт отметила, что горячий шоколад, ароматная выпечка, сытные блюда – все это становится особенно привлекательным в морозные дни.

«Мы подсознательно стремимся получить дополнительную энергию и тепло из пищи. К тому же вкусная еда – это простой и доступный способ поднять себе настроение», – пояснила Алигаева.

Она уточнила, что в холодный сезон растет спрос на домашние развлечения и предметы для уюта.

«Онлайн-сервисы, стриминговые платформы и игровые порталы переживают настоящий бум в холодный сезон. Также мы стремимся сделать свое жилище настоящей крепостью, где можно укрыться от непогоды. Именно поэтому теплые пледы, уютные пижамы, ароматические свечи, новые книги становятся более востребованными для создания атмосферы домашнего тепла и уюта», – добавила Алигаева.

По словам психолога, морозы и короткий световой день могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние.