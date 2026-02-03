Специалист рассказал, в каких случаях мат может быть полезным

Употребление ненормативной лексики в речи способствует снижению внутреннего напряжения и мобилизации организма. Об этом "Абзацу" рассказала нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова.

© Freepik

"Матерные слова, будучи эмоционально насыщенными, служат прямым и немедленным каналом для выражения интенсивных, часто неосознаваемых чувств: гнева, боли, разочарования. Это акт вербализации аффекта, который помогает опознать и вывести эмоцию наружу, предотвращая ее накопление", – пояснила эксперт.

Также отмечено, что использование ненормативной лексики способно повысить уровень болевого порога. Например, матерясь, человеку под силу дольше держать руку в ледяной воде из-за выброса в кровь адреналина и норадреналина, рассказала нейропсихолог.

По такому же принципу, ругаясь в пробке, человек создает иллюзию контроля, что помогает снизить стресс. Однако важно учитывать контекст и внешние условия, воздерживаясь от использования обсценной лексики в общественных местах, при детях и в профессиональной среде.

Ранее депутаты ГД предложили признать мат в общественных местах административным правонарушением и ввести за это высокие штрафы. Как указал парламентарий Александр Аксененко, сейчас звучание ненормативной лексики в общественных местах никак не регулируется законом, поэтому многие граждане не могут защитить себя. Он назвал такое положение дел неправильным.