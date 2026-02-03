Хронический стресс истощает мозг, однако полное отсутствие стресса тоже неблагоприятно для когнитивного здоровья, рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Дело в том, что стресс — это нормальная физиологическая реакция на внешние раздражители. В кратковременной форме он действует как катализатор. Если стресс непродолжительный, он сам по себе активирует когнитивные функции: обостряются чувства, память, внимание, мышление, мы действуем очень быстро. Опасность представляет дистресс — стрессовые ситуации, которые воспринимаются как чрезмерные или продолжаются длительное время, превышая адаптационные возможности человека и приводя к ухудшению когнитивных функций», — прокомментировал Прощаев.

Таким образом, физиологический стресс — реакция хоть и острая, но кратковременная, своего рода «встряска» для организма. Совершенно иную природу имеет патологический стресс (дистресс), в том числе хронический стресс (хрониостресс), которые уже не тренируют, а разрушают.