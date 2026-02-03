Психолог объяснила, от чего зависит успех отношений

Многие исследователи приходят к выводу, что мужчина по внешности формирует о женщине только первое впечатление. Но чем дольше продолжается общение, тем важнее становятся черты характера.

Клинический психолог Елена Руднева прокомментировала исследования, которые пытались выяснить, что сильнее всего привлекает мужчин в женщинах. Исследователь Кевин Книффин отмечает, что первое впечатление строится на основании внешности женщины. Но по мере знакомства с ней важную роль начинают играть другие факторы.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, что оценка внешности меняется в зависимости от эмоционального состояния и уверенности в себе. Важно не только то, как вы выглядите, но и как вы себя чувствуете», — говорит Руднева.

В беседе с lady.pravda.ru она отметила, что женщина становится привлекательной, если она уверена в себе и находится в состоянии внутренней гармонии. Поэтому важнейшим секретом успешных отношений – это обоснованно высокая самооценка.

