Деньги как энергия: влияние на наше самочувствие и психику

После кислорода, еды и воды деньги — один из ключевых ресурсов, от которых зависит качество жизни. Но сегодня все больше исследований показывают: деньги — это не только средство обмена. То, как мы о них думаем, напрямую влияет на нервную систему, здоровье и способность принимать решения.

Финансовая тревожность давно перестала быть проблемой бедных людей. Она все чаще возникает у тех, кто зарабатывает, планирует, читает про инвестиции, но все равно чувствует внутреннее напряжение. Почему так происходит, разбираемся с психологом Алисой Мясниковой и бизнес-консультантом Анной Набатовой.

Деньги как энергия: что говорит наука

Исследования DNA Behavior International подтверждают: энергия денег измеряется на физиологическом уровне и даже влияет на сердечный ритм — привет, тахикардия.

Более того, мозг обрабатывает мысли о финансах даже во сне, формируя подсознательные паттерны и будущую реальность. Это означает, что наше отношение к деньгам — не просто «в голове», а встроено в нервную систему.

«Постоянное беспокойство о деньгах запускает в организме те же реакции, что хронический стресс — учащенное сердцебиение, ухудшение сна, снижение концентрации», — говорит психолог Алиса Мясникова.

Люди, испытывающие финансовый стресс, хуже спят, чаще живут «от зарплаты до зарплаты» и реже принимают взвешенные финансовые решения. Получается замкнутый круг: беспокойство о деньгах ухудшает сон, а нехватка сна делает нас более импульсивными и тревожными в финансовых вопросах.

Именно поэтому разговор о деньгах — это всегда разговор о здоровье.

Почему тревога блокирует мышление

Нейроэкономика объясняет это довольно просто. Когда человек испытывает страх или постоянную тревогу, активируются зоны мозга, отвечающие за выживание. В этом состоянии мы склонны либо избегать любых рисков, либо, наоборот, принимать импульсивные решения.

Мышление дефицита и мышление достатка

Психология денег выделяет два устойчивых сценария.

Мышление дефицита формируется из страха: «денег всегда мало», «ошибка будет фатальной».

«Оно может сохраняться даже при хорошем доходе и проявляться в постоянной тревоге, чувстве вины за траты и страхе инвестировать», — говорит Алиса Мясникова.

Мышление достатка не означает богатство. «Это внутреннее ощущение опоры: ресурсы можно создавать, ошибки — исправлять, а деньги не равны ценности человека», — подчеркивает психолог. Люди с таким подходом реже испытывают хронический стресс и легче принимают финансовые решения.

Важно: тип мышления почти всегда формируется в детстве — через семейные установки, разговоры о деньгах, атмосферу тревоги или доверия.

Деньги и уверенность в себе

Отношение к деньгам напрямую связано с тем, как человек чувствует себя в переговорах и в работе. Если внутри есть стыд или страх, разговоры о деньгах становятся болезненными: сложно называть цену, просить повышение, отказываться от невыгодных условий.

«Когда деньги воспринимаются как нейтральный ресурс, а не как источник оценки, появляется уверенность. Человек легче выстраивает границы, уважает свое время и энергию — и это считывается окружающими», — рассказывает бизнес-консультант Анна Набатова.

Что можно сделать уже сейчас

Наши эксперты считают, что изменить финансовое поведение невозможно без изменения отношения к деньгам.

Вот несколько работающих шагов:

Замечать свои автоматические мысли о деньгах. «Мне всегда не хватает», «я плохо с ними справляюсь» — это не факты, а усвоенные установки.

Разделять деньги и самоценность. Финансовые результаты не определяют, насколько вы «хороши» как человек.

Устанавливать границы. Адекватная цена за труд, отказ от бесплатных переработок и токсичных договоренностей — это не жесткость, а забота о себе.

Следить за телесными сигналами. Если разговоры о деньгах постоянно вызывают напряжение, это сигнал, что проблема глубже цифр.

«Идея „деньги как энергия“ — не эзотерика, а удобная метафора для научного факта: наши мысли и эмоции о финансах влияют на физиологию, сон и способность принимать решения», — подводит итог Алиса Мясникова.

Когда деньги перестают быть источником страха, меняется не только баланс на счете. Меняется качество жизни, уровень уверенности в себе и ощущение контроля над будущим. Так что иногда самый разумный финансовый шаг — не открыть новый банковский счет, а пересмотреть отношения с деньгами и с собой.