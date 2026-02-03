Психолог назвал простое упражнение для избавления от негативных мыслей

Психолог Алекс Летоса заявил, что избавиться от негативных мыслей можно с помощью простого упражнения. Его слова приводит издание ABC.

Чтобы выполнить упражнение, потребуются только бумага и карандаш, рассказал Летоса. Сначала нужно подробно изложить суть проблемы. Затем стоит написать, какие чувства она вызывает, например, страх, печаль, гнев или вину, добавил специалист. После этого нужно задать вопрос: чему эта проблема может научить и есть ли в ней что-то, что поможет расти?

Ответив на эти вопросы, нужно переписать историю с новой точки зрения, сосредоточившись на том, что она человеку дает, а не на том, что отнимает. Летоса пояснил, что головному мозгу человека проще выбраться из негативного цикла, если он натренирован видеть альтернативы.

