Как секс втроем повлиял на отношения пары после 30 лет брака

48-летняя женщина по имени Беа и ее муж Эрик рассказали, как на их отношения повлиял опыт секса втроем. Своей историей они поделились в колонке для издания The Guardian.

По словам Беа, они с Эриком состоят в моногамных отношениях уже 30 лет. Однако несколько лет назад она предложила супругу сходить в секс-клуб. Там женщина познакомилась с несколькими людьми, а особое внимание она обратила на 40-летнего Дрейка. Его Беа пригласила заняться сексом втроем. Эрик добавил, что перед сексуальным экспериментом они с женой посетили семейного психотерапевта.

«Этот опыт преобразил меня; я никогда не чувствовала себя так уверенно, ни в постели, ни вне ее. Я не хочу, чтобы новизна наших отношений втроем исчезла, поэтому я начала встречаться с Дрейком наедине», — призналась Беа и уточнила, что муж знает об этих встречах.

«Присутствие третьего человека в наших отношениях, естественно, временами негативно сказывалось на моей самооценке. (...) На данный момент я пришел к выводу, что я моногамен», — описал впечатления от сексуального эксперимента Эрик.

При этом он добавил, что не планирует мешать супруге заниматься тем, что делает ее счастливой.

