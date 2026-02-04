Названы главные способы борьбы со стрессом

Россияне чаще всего борются со стрессом с помощью прогулок на свежем воздухе. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

© globallookpress

Согласно опросу, этот метод в 2025 году выбрали 46% респондентов. Вторым по популярности способом стало проведение времени с друзьями — его предпочли 39%опрошенных.

При этом привычка «заедать» стресс немного сдала позиции: к еде для снятия напряжения прибегли 31 процент россиян против 33–34% в предыдущие годы.

В 2025 году с ситуацией стресса столкнулись 41% жителей страны. Этот показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом, но остался ниже уровня 2023 года. Доля тех, кто не испытывает стресс, составила 46%.