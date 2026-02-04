Эксперт назвал упражнение, которое поможет быстро успокоиться

Справиться с внезапным стрессом и быстро восстановить душевное равновесие можно с помощью простой дыхательной техники. О ней рассказала доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Наталья Суворинова.

© Чемпионат.com

Специалист рекомендует упражнение «дыхание по квадрату»: на четыре счёта — вдох, затем на четыре — задержка дыхания, ещё на четыре — выдох и снова пауза на четыре счёта. Такой ритм помогает стабилизировать дыхание и быстро снизить уровень стресса.

«Главное — выполнять его спокойно, в удобном положении, считая про себя. Уже через несколько циклов человек чувствует расслабление и внутреннее равновесие», — отметила эксперт.

Для переключения внимания в момент тревоги также подойдёт простое наблюдение за дыханием: нужно сосредоточиться на ощущениях, как холодный воздух входит через нос и выходит тёплым через рот. Ещё один эффективный способ — дыхание животом: положив руку на живот, медленно вдыхать, надувая его, и плавно выдыхать. По словам эксперта, 7–10 таких циклов помогают восстановить дыхательный ритм и успокоиться.