Психолог рассказал, как мороз влияет на работу мозга

Клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова рассказала, что зимой и особенно в очень морозную погоду когнитивные способности человека могут снижаться. Так мозг экономит энергию, пишет Агентство городских новостей «Москва».

«В целом, зима сказывается на настроении человека. Во-первых, дефицит солнечных лучей и преобладание темного времени суток над дневным. Во-вторых, снижение физической активности. Вышеупомянутые факторы снижают выброс эндорфинов и других веществ – медиаторов головного мозга, которые управляют нашим настроением. Кроме того, в период зимнего сезона снижаются такие когнитивные показатели, как память и внимание», - отметила психолог.

По ее словам, это происходит из-за способности мозга регулировать энергозатраты. Минусовая температура вынуждает его экономить силы, отметая лишнее - повышенное внимание и запоминание.

Также зимой некоторые люди чувствуют себя хуже, чем в теплое время года. Появляется подавленность, которая усиливается в конце зимы, когда организм уже истощен дефицитом витаминов и солнечного света. Состояние бывает близким к депрессии. С наступлением весны и потеплением все неприятные симптомы исчезнут.