Неочевидные способы повысить продуктивность зимой

Снижение энергии и концентрации в зимний период — проблема, знакомая многим. Психолог и КПТ-терапевт Элен Хачатрян в беседе с Life.ru рассказала, какие простые и даже неожиданные ритуалы помогут вернуть продуктивность и эмоциональное равновесие после праздников.

«Эмоциональный спад зимой обусловлен недостатком солнечного света, снижением температуры и серым пейзажем за окном. Выработка гормонов, отвечающих за мотивацию и внутреннюю гармонию, падает», — объясняет эксперт.

Вместо того чтобы давить на себя, она советует внедрить небольшие поддерживающие привычки.

Одним из эффективных инструментов Элен Хачатрян называет фоновую музыку. Классические или инструментальные композиции способны улучшать концентрацию и стимулировать выработку дофамина — гормона энергии и мотивации. Главное, по её словам, выбирать музыку без слов, чтобы не отвлекаться на подпевание.

Ещё один неочевидный способ настроиться на работу — жевательная резинка.

«Процесс жевания улучшает кровоснабжение мозга, стимулируя активность лобно-височных долей коры. Это положительно сказывается на таких когнитивных функциях, как запоминание и концентрация», — отмечает психолог.

Кроме того, специалист рекомендует не пренебрегать базовыми правилами: планировать рабочий день, делать регулярные перерывы, выходить на короткие прогулки и практиковать простые дыхательные упражнения.