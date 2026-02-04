Почему в городах чаще сталкиваются с психическими расстройствами

В крупных населённых пунктах больше дополнительных эмоциональных нагрузок, чем в сельской местности.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психиатр, руководитель проекта mednauka.net Михаил Тетюшкин выделил экономическую и геополитическую нестабильность как факторы, влияющие на тенденцию.

«Поскольку проблема очевидная и нарастающая не последние годы, а вообще на протяжении последних десятилетий, диагностика улучшается. Но, с другой стороны, и факторы, влияющие на заболеваемость, тоже растут. То есть здесь и экономическая нестабильность, и геополитические факторы, и прочие проблемы, которые всем хорошо известны. Поэтому и то, и другое имеет значение, и сказать, что в большей степени, достаточно сложно. В городах депрессивные расстройства и вообще малые психиатрии распространены больше, чем в сельской местности. Это касается не только России, но в целом в мире такие наблюдения. В основном это обусловлено тем, что очень значительные психоэмоциональные нагрузки в городе, дополнительные, помимо общего для всего населения, в городе они более выражены. Поэтому города — это более больные в этом плане регионы».

Ранее стало известно, что в России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами непсихотического характера — депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Коммерсантъ». В 2024 году таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020-м. Данных за 2025 год пока нет, однако динамика продаж антидепрессантов косвенно указывает на продолжение тенденции.