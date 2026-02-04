Психолог объяснил, как превратить скроллинг ленты соцсетей в пользу

Эксперт предложила превратить соцсети в полезный инструмент. Психолог Юлия Чернышенко рассказала, как сделать из бездумного скроллинга ленты полноценную психологическую методику работы с подсознанием.

© Чемпионат.com

Чернышенко посоветовала настроить подборку постов так, чтобы они носили мотивирующий характер и вдохновляли на реальные перемены. Сделать это можно через запросы в поисковике или, например, подписки на определённые каналы и лайки.