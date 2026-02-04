Как и почему брачный контракт укрепляет отношения

В массовом сознании он порой воспринимается как холодный расчет и недоверие, почти как заранее подготовленный план отхода. Но в реальности все ровно наоборот.

© globallookpress

Это история не про «подстелить соломки на всякий случай», а про ясность, уважение и взрослый разговор на берегу. Там, где чувства по-настоящему важны, договоренности особенно нужны — именно они защищают отношения от лишних обид, необходимости при случае догадываться и угадывать. И взаимных разочарований. О том, как его избежать и на что важно обращать пристальное внимание, рассказал юрист Михаил Колезев.

Честность — это основа брака

Брачный контракт начинается с самого сложного: откровенного разговора о деньгах, ответственности и границах. Это редкий случай, когда партнеры не играют странные игры с утаиванием и при покерфэйсе, надеясь, что «как-нибудь по дороге разберемся, кто кому чего должен».

«Обсудить такие вещи заранее — значит признать друг друга равными взрослыми людьми, а не полагаться на иллюзии. Доверие здесь не страдает, а, наоборот, приобретает четкую форму», — подчеркивает эксперт.

Любовь — отдельно, имущественные вопросы — отдельно

Чувства не предназначены для решения юридических задач — у них априори другая функция (даже если это звучит несколько цинично). Контракт снимает с отношений любой степени высоты и духовности функцию разруливания материальных вопросов в кризисные моменты. Когда правила зафиксированы заранее, в паре остается больше пространства для близости, а не для скрытого напряжения. И это не холодная меркантильность, а забота о том, чтобы поле любови не превращалось в поле боя.

Он защищает обоих, а не только более состоятельного

Один из главных мифов — будто брачный контракт нужен исключительно богатым.

«На практике он часто защищает того, кто вкладывается не деньгами, а временем, карьерными паузами, заботой о доме и детях. В документе можно и нужно фиксировать такие вещи. Это вопрос законной справедливости, а не количества нулей в конкретных цифрах», — настаивает юрист.

Что в нем должно быть обязательно

В контракте важно прописать режим собственности: что считается общим, что личным и как делится имущество, приобретенное в браке. Отдельно стоит указать правила по бизнесу, доходам, долгам и крупным покупкам. Еще один важный блок — финансовая поддержка в случае расставания, особенно если один из партнеров временно или надолго выпадает из профессии. И помните, чем конкретнее формулировки, тем меньше поводов для конфликтов в будущем.

Это история про уважение к будущему, а не страх перед ним

Брачный контракт — это не ожидание худшего сценария, а признание того, что жизнь меняется. Люди взрослеют, обстоятельства сдвигаются, приоритеты могут трансформироваться. Зафиксировать договоренности — значит проявить уважение к будущим версиям друг друга и не пытаться избежать ответственности. Ведь известно, что чувства, особенно сильные, в кризисных ситуациях редко бывают надежным советчиком.