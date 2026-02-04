Путь к себе или опасная терапия: как холотропное дыхание меняет сознание
Холотропное дыхание — это не просто техника дыхания, а мощный инструмент для исследования собственного внутреннего мира, самопознания и личностного роста. Оно позволяет выйти за рамки привычного сознания, получить доступ к глубинным слоям психики и пережить трансцендентный опыт. Но всем ли можно его практиковать и есть ли действительно эффект от практик? Об этом рассказали наш эксперты.
Что такое холотропное дыхание
Метод был разработан американским психологом Станиславом Грофом и его женой Кристиной в 1970-е годы в качестве замены запрещенному веществу. В его основе лежит использование ускоренного и углубленного дыхания в сочетании с специально подобранной музыкой. Этот процесс, проводимый под руководством опытного фасилитатора, создает измененное состояние сознания, которое называют холотропным.
«Человек входит в естественное измененное состояние сознания, когда ослабевает жесткий контроль ума и психика начинает самостоятельно выстраивать процесс исцеления и интеграции. Дыхание подходит людям, которые находятся в жизненном кризисе или на пороге перемен, чувствуют выгорание, заходят в новый этап жизни, работы, отношений или проекта, уже пробовали разговорную терапию, но хотят глубины», — рассказывает практический психолог, создатель центра психологии Наталия Айринг.
Зачем нужно холотропное дыхание
Метод помогает раскрыть подавленные эмоции, травмы, неосознанные убеждения и паттерны поведения, которые могут мешать полноценной жизни. С помощью практик человек способен получить доступ к внутренним ресурсам, например, найти в себе скрытые силы, творческий потенциал и духовные аспекты, что поможет ему справиться с жизненными трудностями.
Также техника помогает высвободить накопившееся напряжение, страхи, тревоги и печаль, которые приводят к эмоциональному облегчению, гармонизации и лучшему пониманию себя.
«Цель практик — обойти наш привычный логический ум и получить доступ к тем переживаниям, воспоминаниям и ресурсам, которые обычно скрыты. Это может быть мощным инструментом для тех, кто "застрял" в психотерапии на уровне слов, чувствует внутренний тупик, ищет творческого прорыва или хочет исследовать себя за пределами обычного опыта. Это не развлечение и не способ "улететь". Это серьезная внутренняя работа», — предупреждает клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик Лариса Верчинова.
Как проходит сессия холотропного дыхания
Для проведения сессии необходимо минимум два человека. Как правило, практики проходят в группах. Классический семинар проходит в формате выходного дня, где участники делятся на пары и по очереди пробуют себя в двух ролях: «дышащего» и фасилитатора. У последнего ответственная роль — он находится рядом с «дышащим» и оказывает необходимую поддержку и помощь.
«Под контролем фасилитатора, за счет учащенного дыхания и специально подобранной музыки, "дышащие" попадают в измененные состояния сознания, при которых психологические защиты ослабевают, бессознательный материал поднимается из глубин психики и становится доступен для проработки. В этих состояниях "дышащие" могут проходить через разнообразные переживания: образы, воспоминания, эмоциональные состояния, телесные ощущения, опыт рождения и смерти, прошлых жизней, проживание архетипов и многое другое. Завершенный процесс, как правило, сопровождается состоянием глубокого расслабления», — рассказывает трансперсональный психолог, тренер, НЛП-мастер Василий Синьков.
По его словам, в процессе дыхания высвобождаются эмоциональные зажимы и блоки, поэтому происходит распускание мышечного панциря.
«После дыхательных сессий участники, как правило, рисуют мандалы и обсуждают пережитое в атмосфере доверия и поддержки. Эти этапы интеграции важны не меньше самого дыхания. Завершенность важнее интенсивности», — подчеркивает тренер.
Минусы и важнейшие противопоказания
Однако есть и минусы методики, и они весьма существенны. По словам психолога, сексолога Марии Белан, основная опасность заключается в непредсказуемости и интенсивности переживаний, которые неподготовленная психика может не суметь интегрировать.
«Это может привести к психотическим эпизодам, декомпенсации психического состояния, обострению тревожных или депрессивных расстройств и так называемому духовному кризису», — рассказывает психолог.
Существуют строгие противопоказания:
- сердечно-сосудистые заболевания,
- глаукома,
- отслоение сетчатки,
- эпилепсия,
- астма,
- острые инфекционные процессы,
- беременность,
- любой диагноз в области психиатрии (шизофрения, биполярное расстройство, тяжелые формы депрессии и ПТСР).
«Для лиц с непроработанными тяжелыми психологическими травмами сеанс может стать триггером ретравматизации без последующего квалифицированного сопровождения», — уточняет Мария.
Холотропное дыхание — это метод высокой интенсивности. Его эффект и безопасность на 90% зависят от квалификации ведущего (фасилитатора).
«Хороший специалист — опытный и чуткий сопровождающий. Он проводит подробную предварительную беседу, отсеивает противопоказания, обеспечивает безопасную обстановку и главное — помогает вам грамотно "вернуться" и интегрировать пережитый опыт. Без качественной интеграции сильные переживания могут остаться просто странным воспоминанием или даже навредить», — рассказывает Лариса Верчинова.
По словам психолога, это мощный, неакадемический, но глубокий метод. Он может быть полезен как часть длительного пути самопознания, но не является панацеей или заменой психотерапии.
«Подходите к выбору ведущего крайне внимательно. Ваша безопасность и готовность встретиться с непривычными сторонами своего "Я" — абсолютный приоритет», — предупреждает Лариса.
Так ли эффективно холотропное дыхание — взгляд скептика
Однако не все специалисты уверены в эффективности и пользе холотропного дыхания. Преподаватель игры на медных духовых инструментах Алексей Тимошевский уверен, что от методики нет никакой пользы, а вот вред для здоровья может быть серьезный.
«Дыхание — это основа нашей профессии, и я с ним довольно много работаю. Несмотря на то, что сторонники и пропагандисты холотропного дыхания преподносят его как путь к духовному просветлению, на мой взгляд, оно является лишь набором физиологических процессов, которые создают иллюзию связи с подсознанием», — утверждает преподаватель.
По словам Алексея, в основе практики лежит намеренная гипервентиляция легких, достигаемая при помощи частого глубокого дыхания, которая приводит к резкому снижению уровня углекислого газа в крови. Его падение, в свою очередь, вызывает спазм сосудов головного мозга.
«Мозг попросту начинает задыхаться от относительного недостатка кислорода, потому что защелачивание крови из-за снижения уровня CO² мешает гемоглобину отдавать кислород тканям. Мозговая активность снижается до состояния сна или глубокого транса. По сути, данное кислородное голодание мозга на фоне перевозбужденной дыхательной системы — и есть тот катализатор, который, по мнению сторонников, холотропного дыхания, запускает изменение сознания», — поясняет наш эксперт.
Понимание принципов работы физиологических процессов показывает, что это всего лишь состояние стресса и кислородного дефицита, которые несут прямые риски для людей с проблемами сердца, сосудов, эпилепсией или нестабильной психикой, уверен наш эксперт.
«Что касается пользы холотропного дыхания, то мои поиски клинических исследований, доказывающих положительное влияние его на организм или психику человека, до сих пор не увенчались успехом. Хочется предостеречь людей, недостаточно изучивших данную тему, о вполне реальных рисках обострения ряда опасных заболеваний в следствие экспериментов с различными дыхательными практиками», — резюмирует Алексей.