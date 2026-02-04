Путь к себе или опасная терапия: как холотропное дыхание меняет сознание

Холотропное дыхание — это не просто техника дыхания, а мощный инструмент для исследования собственного внутреннего мира, самопознания и личностного роста. Оно позволяет выйти за рамки привычного сознания, получить доступ к глубинным слоям психики и пережить трансцендентный опыт. Но всем ли можно его практиковать и есть ли действительно эффект от практик? Об этом рассказали наш эксперты.

© globallookpress

Что такое холотропное дыхание

Метод был разработан американским психологом Станиславом Грофом и его женой Кристиной в 1970-е годы в качестве замены запрещенному веществу. В его основе лежит использование ускоренного и углубленного дыхания в сочетании с специально подобранной музыкой. Этот процесс, проводимый под руководством опытного фасилитатора, создает измененное состояние сознания, которое называют холотропным.

«Человек входит в естественное измененное состояние сознания, когда ослабевает жесткий контроль ума и психика начинает самостоятельно выстраивать процесс исцеления и интеграции. Дыхание подходит людям, которые находятся в жизненном кризисе или на пороге перемен, чувствуют выгорание, заходят в новый этап жизни, работы, отношений или проекта, уже пробовали разговорную терапию, но хотят глубины», — рассказывает практический психолог, создатель центра психологии Наталия Айринг.

Зачем нужно холотропное дыхание

Метод помогает раскрыть подавленные эмоции, травмы, неосознанные убеждения и паттерны поведения, которые могут мешать полноценной жизни. С помощью практик человек способен получить доступ к внутренним ресурсам, например, найти в себе скрытые силы, творческий потенциал и духовные аспекты, что поможет ему справиться с жизненными трудностями.

Также техника помогает высвободить накопившееся напряжение, страхи, тревоги и печаль, которые приводят к эмоциональному облегчению, гармонизации и лучшему пониманию себя.

«Цель практик — обойти наш привычный логический ум и получить доступ к тем переживаниям, воспоминаниям и ресурсам, которые обычно скрыты. Это может быть мощным инструментом для тех, кто "застрял" в психотерапии на уровне слов, чувствует внутренний тупик, ищет творческого прорыва или хочет исследовать себя за пределами обычного опыта. Это не развлечение и не способ "улететь". Это серьезная внутренняя работа», — предупреждает клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик Лариса Верчинова.

Как проходит сессия холотропного дыхания

Для проведения сессии необходимо минимум два человека. Как правило, практики проходят в группах. Классический семинар проходит в формате выходного дня, где участники делятся на пары и по очереди пробуют себя в двух ролях: «дышащего» и фасилитатора. У последнего ответственная роль — он находится рядом с «дышащим» и оказывает необходимую поддержку и помощь.

«Под контролем фасилитатора, за счет учащенного дыхания и специально подобранной музыки, "дышащие" попадают в измененные состояния сознания, при которых психологические защиты ослабевают, бессознательный материал поднимается из глубин психики и становится доступен для проработки. В этих состояниях "дышащие" могут проходить через разнообразные переживания: образы, воспоминания, эмоциональные состояния, телесные ощущения, опыт рождения и смерти, прошлых жизней, проживание архетипов и многое другое. Завершенный процесс, как правило, сопровождается состоянием глубокого расслабления», — рассказывает трансперсональный психолог, тренер, НЛП-мастер Василий Синьков.

По его словам, в процессе дыхания высвобождаются эмоциональные зажимы и блоки, поэтому происходит распускание мышечного панциря.

«После дыхательных сессий участники, как правило, рисуют мандалы и обсуждают пережитое в атмосфере доверия и поддержки. Эти этапы интеграции важны не меньше самого дыхания. Завершенность важнее интенсивности», — подчеркивает тренер.

Минусы и важнейшие противопоказания

Однако есть и минусы методики, и они весьма существенны. По словам психолога, сексолога Марии Белан, основная опасность заключается в непредсказуемости и интенсивности переживаний, которые неподготовленная психика может не суметь интегрировать.

«Это может привести к психотическим эпизодам, декомпенсации психического состояния, обострению тревожных или депрессивных расстройств и так называемому духовному кризису», — рассказывает психолог.

Существуют строгие противопоказания:

сердечно-сосудистые заболевания,

глаукома,

отслоение сетчатки,

эпилепсия,

астма,

острые инфекционные процессы,

беременность,

любой диагноз в области психиатрии (шизофрения, биполярное расстройство, тяжелые формы депрессии и ПТСР).

«Для лиц с непроработанными тяжелыми психологическими травмами сеанс может стать триггером ретравматизации без последующего квалифицированного сопровождения», — уточняет Мария.

Холотропное дыхание — это метод высокой интенсивности. Его эффект и безопасность на 90% зависят от квалификации ведущего (фасилитатора).

«Хороший специалист — опытный и чуткий сопровождающий. Он проводит подробную предварительную беседу, отсеивает противопоказания, обеспечивает безопасную обстановку и главное — помогает вам грамотно "вернуться" и интегрировать пережитый опыт. Без качественной интеграции сильные переживания могут остаться просто странным воспоминанием или даже навредить», — рассказывает Лариса Верчинова.

По словам психолога, это мощный, неакадемический, но глубокий метод. Он может быть полезен как часть длительного пути самопознания, но не является панацеей или заменой психотерапии.

«Подходите к выбору ведущего крайне внимательно. Ваша безопасность и готовность встретиться с непривычными сторонами своего "Я" — абсолютный приоритет», — предупреждает Лариса.

Так ли эффективно холотропное дыхание — взгляд скептика

Однако не все специалисты уверены в эффективности и пользе холотропного дыхания. Преподаватель игры на медных духовых инструментах Алексей Тимошевский уверен, что от методики нет никакой пользы, а вот вред для здоровья может быть серьезный.

«Дыхание — это основа нашей профессии, и я с ним довольно много работаю. Несмотря на то, что сторонники и пропагандисты холотропного дыхания преподносят его как путь к духовному просветлению, на мой взгляд, оно является лишь набором физиологических процессов, которые создают иллюзию связи с подсознанием», — утверждает преподаватель.

По словам Алексея, в основе практики лежит намеренная гипервентиляция легких, достигаемая при помощи частого глубокого дыхания, которая приводит к резкому снижению уровня углекислого газа в крови. Его падение, в свою очередь, вызывает спазм сосудов головного мозга.

«Мозг попросту начинает задыхаться от относительного недостатка кислорода, потому что защелачивание крови из-за снижения уровня CO² мешает гемоглобину отдавать кислород тканям. Мозговая активность снижается до состояния сна или глубокого транса. По сути, данное кислородное голодание мозга на фоне перевозбужденной дыхательной системы — и есть тот катализатор, который, по мнению сторонников, холотропного дыхания, запускает изменение сознания», — поясняет наш эксперт.

Понимание принципов работы физиологических процессов показывает, что это всего лишь состояние стресса и кислородного дефицита, которые несут прямые риски для людей с проблемами сердца, сосудов, эпилепсией или нестабильной психикой, уверен наш эксперт.