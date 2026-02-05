Что движет фетишистами, которых возбуждают пуховики

Фетиш, связанный с неодушевленными предметами, куда более распространен, чем может показаться на первый взгляд. Согласно статистике, опубликованной в журнале International Journal of Advanced Studies in Sexology, такие сексуальные фантазии есть у 28 процентов мужчин и 11 процентов женщин. О некоторых из них известно довольно широко — например, о том, что некоторых людей возбуждает обувь. Но существуют и куда более нишевые сексуальные пристрастия. Одно из таких — фетиш на болоньевые вещи — недавно взбудоражил российский сегмент интернета. Как россияне узнали о страсти к пуховикам и откуда она берется, разбиралась «Лента.ру».

Чем может обернуться продажа куртки?

О фетише на болоньевые вещи россияне узнали после того, как девушка с ником @arizlata на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала историю о продаже куртки.

Все началось вполне безобидно: ей написала женщина, которая сообщила, что занимается клинингом, и заявила, что ткань куртки хорошо отмывает кафель. При этом она задала странный уточняющий вопрос: надувается ли изделие в воде, если его замочить?

Потом таинственная покупательница решила продемонстрировать, как происходит «самонадутие». Женщина надела куртку и стала опускать руки в таз с водой. В какой-то момент она и вовсе полностью погрузилась в воду и начала намыливаться. Все это сопровождалось фотоотчетом.

Тогда девушка обратилась к людям, занимающимся клинингом, чтобы прояснить ситуацию. В результате оказалось, что болоньевые куртки никак не связаны с уборкой помещений, а автору ролика, вероятно, писал фетишист. Девушка убеждена, что она общалась с мужчиной, но кто это был на самом деле — неизвестно.

«Просто некомфортно знать, что ты можешь идти по улице в болоньевой куртке, а какой-то мужик кайфует от этого», — призналась она.

Как впоследствии выяснилось из комментариев, многие люди сталкивались с аналогичными ситуациями:

«О, Боги. Мне писали такое недавно. Тоже куртка подобная. "Здравствуйте. Скажите, а надувается в воде? Может, при стирке видели? Мне в септик на дачу. Куртка как клапан: воду спускаешь, она надувается там очень сильно в септике и перекрывает. Запахов нет. И не нужно клапан за десятки тысяч ставить. Могу показать фотку, как работает куртка, чтобы вам было понятнее. Мне как раз надо куртку менять там. Ваша вроде подходит"», — @viktorylil, пользовательница Instagram

«Так вот зачем мне писала в личку мадам, которая упорно спрашивала меня, шуршит ли мой пуховик или нет, а я его даже не продавала, просто была в нем на фото», — @kristina.gxs, пользовательница Instagram

«Вы разблокировали воспоминание. Я тоже пыталась продать глянцевый пухан, и мне писали очень похожую дичь про надувание пуховика. Мне было очень не по себе. Как будто я узнала то, что знать не должна была», — @daoldim, пользовательница Instagram

Что происходит в сообществах фетишистов?

Выяснилось, что в соцсетях существуют целые сообщества, которые объединяют таких фетишистов. Ранее они оставались незамеченными, но после видеоролика туда ринулись сотни людей. В таких группах публикуются, например, украденные с маркетплейсов фотографии девушек в болоньевых вещах, которые они разместили в качестве отзыва.

А еще там можно найти видеоролики, снятые исподтишка, в которых девушки в куртках из этой ткани, ни о чем не подозревая, прогуливаются по супермаркетам. Есть и более странный контент: люди в болоньевых вещах практикуют бондаж и купаются в ванне или бассейне.

Фото: Лента.ру

Участники подобных сообществ объясняют свое увлечение следующим образом:

«Меня болонь, прикасающаяся к голому телу, очень возбуждает, поэтому я стараюсь покупать болоньевые вещи без подкладки либо чтобы она была из болоньи. Еще очень возбуждает надевание куртки задом наперед и застегивание капюшона на молнию. Не хватает только второй кулиски, чтобы надеть замочек и закрыть, чтобы никто не смог открыть. И находиться в таком состоянии как можно дольше», – участник сообщества

«Нравится гладкость болоньевой ткани, ее блеск, нежность, красивая форма одежды из нее, что она полностью синтетическая (идеальная), едва уловимый приятный тонкий аромат текстильного пластика», – участник сообщества

Для болоньевых фетишистов даже созданы специальные магазины. К примеру, в Instagram есть страница ателье, специализирующегося на пошиве именно таких вещей. Находится оно, судя по описанию в профиле, на территории Литвы, но изделия отправляются по всему миру, в том числе постоянным клиентам из России.

Ателье производит спальники на одного и на двоих, а также костюмы, по форме в точности повторяющие человеческое тело, причем с небольшими молниями в районе гениталий. На витрине в большинстве своем костюмы располагаются в сексуальных позах. Отзывы, к слову, там тоже периодически публикуются, они представляют собой фотографии и видеоролики клиентов в этой одежде.

Что об этом думают психологи?

В беседе с «Лентой.ру» психолог Родион Чепалов объяснил, что такой фетиш может быть вызван не столько детскими травмами, сколько возникшими в раннем возрасте ассоциациями. Он пояснил, что в детстве и подростковом возрасте тело активно учится связывать возбуждение, безопасность, стыд, запрет, комфорт и телесное удовольствие с конкретными сенсорными стимулами: звуками, запахами, фактурами, температурой, влажностью.

«Болоньевая ткань — гладкая, скользкая, часто холодная или влажная. Она создает выраженное телесное ощущение и визуальный эффект, который может бессознательно приклеиться к состоянию возбуждения», — добавил специалист.

Но у некоторых любовь к пуховикам могла возникнуть по другим причинам. Например, человек в детстве ощущал стыд, сталкивался с необходимостью прятаться или недостатком телесных контактов. В таком случае материал становится безопасным переходным объектом, через который легче позволить себе возбуждение.

Эксперт также заверил, что эмоции, которые испытывают приверженцы этого фетиша, надевая болоньевые вещи, не сводятся только к сексуальному возбуждению.

«Часто это смесь расслабления, успокоения, ощущения укутанности, контроля над телесными ощущениями, иногда — легкого стыда или тайны, что само по себе усиливает возбуждение. У некоторых это может выполнять даже антистрессовую функцию», — дополнил он.

В целом такие увлечения говорят не столько о необычности, сколько о том, насколько разнообразными бывают пути, по которым психика соединяет тело, эмоции и сексуальность.

Что же до купания в болоньевых куртках, то существует еще и так называемый wetlook-фетишизм, сторонники которого любят мокрую одежду. Причем этот фетиш зачастую связан с определенным типом ткани.

Гарет Редферн-Шоу, основатель платформы Consent Culture, посвященной вопросам согласия, кинков, этической немоногамии, динамики отношений и созданию безопасных пространств, объяснил, что таким людям могут нравиться визуальные эффекты мокрой ткани на теле, изменение внешнего вида одежды во влажном состоянии, а также сенсорные ощущения, связанные как с водой, так и с материалом. Психолог Марк Гриффитс отметил, что любителями болоньевых пуховиков чаще всего являются мужчины в возрасте от 20 до 45 лет.

Фото: Лента.ру

Психолог Адам Шмерлинг при этом объясняет, что некоторым людям трудно понять, почему их возбуждает определенная одежда.

«Иногда это не кажется сексуальным, поэтому человек говорит: "Я не понимаю, почему у меня это есть, мне все равно на одежду, так почему я на ней зацикливаюсь?" Они не могут вспомнить ничего сексуального, но это не значит, что это несексуально», — сказал он.

Однако некоторые фетишисты признают, что корни своего увлечения, по всем канонам психологии, они обнаружили в детстве.

«Все эти дела родом из детства или ранней юности. Что-то связанное с этой одеждой так поразило и зацепилось в сознании, что оно взывает к повторению видения или ощущения. Мои предпочтения в том, как я хочу видеть женщин, произросли именно из детства. Со временем, конечно, они подвергались коррективам, но по сути не изменились», — radko, пользователь форума о сексе

«У меня тоже возникли в детстве такие предпочтения. Когда был маленький, у меня был комбинезон, штаны на подтяжках. Мне уже тогда нравилось их надевать и носить. Потом это как-то прошло, а когда уже доучивался в школе, эта привязанность вернулась. Я понял, что меня возбуждают эти вещи, когда первый раз достиг оргазма. А потом пошло-поехало. Сейчас мне уже 26 лет, я отношусь спокойно к этой привязанности, за исключением того, что покупаю всю верхнюю одежду болоньевую. У меня все куртки болоньевые. До появления постоянной девушки я, признаюсь, мастурбировал на пуховик. У меня был девчачий, купил специально для этого», — hacker_2008_88, пользователь форума о сексе

«Я, как и вы, начала с детства. Сначала у подруги был болоньевый комбинезон. Я ей завидовала жутко. Мне нравилось смотреть на нее в нем. Мы даже менялись одеждой, так что мне повезло в этом плане. Потом начала замечать, что присматриваюсь ко всем дутым блестящим болонькам, пуховикам, курткам, пальто, штанишкам даже, ну и комбезам и полукомбезам», — leramini, пользовательница форума о сексе

Сексолог Сара Эштон подчеркнула, что любые фетиши считаются отклонением только в том случае, если они доставляют дискомфорт. Так, она призвала обратиться к специалисту по сексуальному здоровью, если необычное увлечение наносит вред самому человеку или другим людям. В качестве примера Эштон привела фетиш на джинсы. Если на улице при виде людей в такой одежде каждый раз происходит возбуждение, то необходимо обратиться за помощью.

Аналогичное мнение выразила и сексолог Евгения Антонюк. Она предупредила, что говорить о расстройстве стоит только в том случае, когда фетиш становится единственным или обязательным условием для получения удовольствия или построения отношений.