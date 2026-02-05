Исследование показало, что часто вызывает «эмоциональные качели» у людей

Резкая смена эмоций при просмотре коротких видеороликов может негативно влиять на психику, вызывая тревожность, эмоциональную спутанность и притупление чувств. Об этом психологи рассказали ОТР, комментируя популярность формата reels, Tik Tok, shorts и VK-клипов.

© РИА Новости

Специалисты объясняют, что алгоритмы коротких видео часто чередуют драматичный и развлекательный контент без пауз, из-за чего нервная система не успевает завершить эмоциональную реакцию. В результате возникает эффект «эмоциональных качелей», когда человек за несколько секунд переходит от слез к смеху. Психологи предупреждают, что при регулярном потреблении такого контента снижается способность к глубокой эмпатии, растет тревожность и появляется ощущение внутренней пустоты. Особенно уязвимы подростки, у которых эмоциональная регуляция еще формируется.

По данным опросов, короткие ролики смотрят почти все школьники и студенты в России, а около половины взрослых пользователей делают это ежедневно. Часть аудитории тратит на такой контент по несколько часов в день. Эксперты отмечают, что ускоренный темп и постоянная новизна формируют зависимость от дофамина, ухудшают концентрацию и делают привычные занятия — чтение, разговоры, учебу — скучными и трудновыносимыми.

Чтобы снизить вред, психологи советуют делать паузы после эмоционально насыщенных видео, осознавать и называть свои чувства, давать телу возможность отреагировать и не возвращаться сразу к ленте. Также рекомендуется ограничивать время просмотра коротких роликов, не начинать с них день и включать в повседневную жизнь более медленные занятия — прогулки, чтение и живое общение, передает «Радиоточка НСН».