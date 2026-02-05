Названы две главные причины боли во время секса

Физиотерапевт Мариана Милаццотто заявила, что боль во время секса у женщин не является нормой. В разговоре с изданием Alto Astral она назвала две главные причины неприятных ощущенный при половом акте.

Первой причиной Милаццотто назвала диспареунию. Это заболевание характеризуется болью во время или после секса, интенсивность которой варьируется от легкого дискомфорта до сильной боли. Одни женщины испытывают неприятные ощущения только в определенных позах, а другие — при каждой попытке проникновения, пояснила специалистка.

Второй причиной боли во время секса может быть вагинизм, то есть непроизвольное сокращение вагинальных мышц. При этом заболевании затруднен не только секс, но и гинекологические осмотры, а также использование тампонов, добавила физиотерапевт.

Женщины, которые испытывают боль во время секса, могут попасть в замкнутый круг, предупредила Милаццотто. Так, у них появляется страх еще до полового акта, он порождает мышечное напряжение, а оно усиливает боль, которая только подкрепляет страх, рассказала врач.

