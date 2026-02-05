Что делать, если невестка настраивает мужа против родителей

Скандал в звездной семье Бэкхем набирает обороты. Стало известно, что жена Бруклина Никола Пельтц настраивала своего бывшего бойфренда против его семьи, и он даже прекратил общаться с родственниками. Многие уверены, что именно невестка является причиной негативного отношения мужа к родителям. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, что делать, если жена сына настраивает его против матери и отца.

Как рассказала эксперт, если невестка настраивает мужа против родителей, то это говорит о том, что она хочет все контролировать и боится чужого влияния. И обычно это происходит не только в отношении матери, отца или других родственников, но и друзей и бывшего круга общения ее второй половины.

Таким женщинам кажется, что любое общение ее мужа с кем-то, особенно с теми, с кем у него родственные отношения, будет оттягивать внимание от нее. Более того, она убеждена, что абсолютно все будут настраивать мужа против нее, потому что она видит мир через собственную призму личности: как делает она, таких же поступков она ждет и от окружающих, — сказала она.

Специалист отметила, что такие невестки не только ограничивают общение мужчины, но еще и наговаривают, выстраивают концепции, которые в конечном итоге делают из матери, отца, родственников и друзей врагов для мужа. Мать мужчины должна действовать на опережение.

Если вы мудрая свекровь, то в тот момент, когда вас знакомят с невестой вашего сына, вы должны выстроить с ней стратегически правильные взаимоотношения. Нужно сразу начинать вести работу: не просто познакомились и смотрим, а как там пойдет, что у них получится, а вы сразу ее берете «в разработку», в хорошем смысле слова. Вам нужно сделать ее дружественной для себя, чтобы она не воспринимала вас как врага, человека, от которого надо отгораживаться. Вы должны создать с ней команду, и тогда у нее не будет возникать мысли, что от вас нужно отсекать вашего сына, — советует Абравитова.

Психолог заверила, что если свекровь изначально выстроит с невесткой теплые, дружеские отношения, то это минимизирует риски испортить отношения с сыном и потерять его общение.

Если выстроить дружеские отношения с невесткой не получилось, тогда уже стоит подождать, пока ваш сын, если он действительно умный, адекватный человек, перестанет идти у нее на поводу. Для этого должен пройти пик страсти в отношениях, который длится примерно три года. После этого срока туман в мозгу мужчины начнет рассеиваться, он начинает приходить в себя и становиться адекватным и уже смотреть на эту ситуацию абсолютно по-другому. Тогда будет шанс наладить отношения в семье, — считает собеседница «ВМ».

Эксперт добавила, если мама мужчины сама заварила этот конфликт и изначально начала настраивать его против избранницы, нужно минимизировать общение.

Если мать сразу начинает жестко настраивать его против невестки, то мужчине нужно выстраивать собственные личные границы. Если позволяют условия, он будет строить свою жизнь подальше от такой матери. Но это не значит, что с ней надо обрывать связи — достаточно минимизировать общение и давать меньше информации о том, что у вас происходит в отношениях, — посоветовала она.

В 2022 году сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женился на актрисе Николе Пельтц. После этого СМИ наперебой стали писать о напряженных отношениях между новоиспеченными свекровью и невесткой. В конечном итоге Бруклин радикально ограничил общение со своими знаменитыми родителями, а теперь еще и рассказал, почему именно это произошло. В деталях этого скандала разбиралась «ВМ».