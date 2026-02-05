Психолог дал определение понятию «эрудит»

Это человек с критическим мышлением и умением анализировать.

© РИА Новости

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Юлия Куликова-Цай подчеркнула, что такие люди способны сопоставлять информацию.

«Настоящий эрудит обладает качественным критическим мышлением. Он не принимает всё, что ему приходит извне, за чистую монету. Человек воспринимает информацию критически и думает, применимо ли это для него. Образование не тождественно эрудиции. Эрудированность состоит в том, когда мы можем сопоставить данные и проанализировать их. А также в том, когда мы в понятном для другого человека формате можем донести свою позицию. Не критиковать, не оскорблять, а просто выразить свою точку зрения и показать, что мы разобрались в вопросе».

Ранее физиолог Яна Венерина дала советы для поддержания мозга в тонусе.